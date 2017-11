Levantemos y Ciudadanos minimizan la causa del ultimátum de IU al PSOE

Dos de las formaciones con presencia en el Ayuntamiento, Levantemos El Puerto y Ciudadanos, valoraron ayer la situación creada tras el retraso en el proceso de los presupuestos participativos para 2018 y la amenaza de ruptura del pacto de gobierno por parte de Izquierda Unida.

Ambas formaciones coinciden al considerar como exagerado el motivo que esgrime IU para dar un ultimátum al PSOE, el del visto bueno a los proyectos técnicos de las propuestas, en un plazo de dos semanas. Así, en Levantemos se sienten desagradablemente sorprendidos "por que este haya sido el motivo de la crisis entre los dos grupos del gobierno. Es sangrante ver cómo desvían la situación realmente importante de todo lo ocurrido con los presupuestos participativos, estando los presupuestos de 2017 sin ejecutar". También consideran "frustrante que con los graves problemas de emergencia social que tiene nuestra ciudad se presente como el punto crítico para el ultimátum y para marcar una crisis de gobierno entre PSOE e IU los presupuestos participativos. Han olvidado completamente la realidad que les está dando en la cara a diario de la pobreza y precariedad instalada en muchas familias de nuestra ciudad para centrarse en una participación maniquea como único punto crítico de la estabilidad del pacto de gobierno progresista y social".

El equipo de gobierno está agotado, deberían dejar sus cargos de forma inmediata"

En este mismo sentido, la portavoz de Ciudadanos, Silvia Gómez, considera "asombroso que desde IU sólo se valore lo relativo a los presupuestos participativos, y que no se tenga en cuenta otros asuntos que afectan a la ciudad como el paro, la situación social, la vivienda, el abandono de las calles y barrios, la falta de aprobación del Plan Especial del Conjunto Histórico y un sinfín de materias que según su pacto progresista y social ellos venían a solucionar".

Levantemos también recuerda que " son muchos los colectivos y las asociaciones que han mostrado su desconfianza en unos presupuestos participativos que no están siendo bien gestionados y están causando mucho engaño en la ciudadanía. Asociaciones de vecinos como la de San Marcos, la de Sudamérica o el Poblado de Doña Blanca han manifestado la retirada de sus propuestas para 2018 o su no participación al no creer en estos presupuestos participativos. De esta cuestión son responsables tanto PSOE como IU y es el fondo verdaderamente importante que debería marcar un antes y un después en este Equipo de Gobierno". Por otro lado, consideran "de extrema gravedad la incapacidad del equipo de gobierno para poner en marcha los presupuestos municipales".

También para Ciudadanos se trata de algo "muy grave" la falta de presupuesto municipal para este 2017. "Esta situación es insostenible, no está aprobado aún el presupuesto municipal que desarrolla los presupuestos participativos de 2017 y que mantiene defraudadas a las asociaciones y colectivos que participaron", recuerda.

Silvia Gómez considera que "el equipo de gobierno está agotado. Deberían dejar sus cargos de forma inmediata y reconocer que son incapaces de llevar las riendas de la ciudad", y añade que "por el bien de la ciudad esperamos que unos y otros en un ejercicio de responsabilidad den un giro a la situación llegando a acuerdos con otras fuerzas políticas o dejen a otros grupos mayoritarios de la corporación acceder al gobierno de forma que en el año y medio que queda de legislatura la ciudad no sufra más la dejadez de un equipo de gobierno minoritario, agotado e incapaz".

Por su parte Levantemos considera que se trata de "un gobierno acomodado en los sillones que dejó de tener como prioridades en su gestión el cambio hacia una forma de hacer política honesta, transparente y de compromiso y hacia unas políticas sociales justas. Esperamos con expectación que este ultimátum sea un punto de inflexión para replantearse de nuevo ese Pacto Programa Progresista y Social, un pacto que daría un giro a la situación actual si de verdad se trabajase con motivación, compromiso y coherencia".