Leticia Fernández, ganadora del concurso educativo de la ONCE

El centro educativo La Gaviota está de enhorabuena ya que una de sus alumnas, Leticia Fernández, ha conseguido obtener el galardón que la ONCE otorgaba a los mejores trabajos presentados en una iniciativa educativa contra el bullyng.

Bajo el lema Somos diferentes, no indiferentes. Activistas contra el acoso, el concurso de la ONCE ha ofrecido herramientas para detectar, sensibilizar y actuar contra las situaciones de acoso que se puedan producir en la escuela.

De todos los trabajos presentados en Andalucía por un total de 39.481 estudiantes, la ganadora en la categoría A a nivel andaluz ha sido Leticia Fernández con su trabajo Actívate, presta tu voz ¡Super héroes a la acción! En la escena se reflejaban dos súper héroes, un chico y una chica cogidos de la mano, representando a aquellos observadores del acoso escolar para invitarlos a pasar a la acción.

La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Adelaida de la Calle, presidió ayer en Sevilla el acto de entrega de premios del 33 Concurso Escolar de la ONCE y su Fundación en Andalucía, en un acto en el que han participado el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, el vicepresidente del Consejo Territorial, Diego Delgado, y la directora del Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Sevilla, Eva Pérez, junto a los alumnos y profesores de los equipos ganadores.

Cabe destacar que a nivel nacional el ganador ha sido el curso de primero de Bachillerato del centro gaditano La Caleta.