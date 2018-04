Los ocupas de la calle Larga piden participar en la Mesa de las Personas sin Hogar

Tres de las personas que ocupan de forma irregular el edificio de la calle Larga 35 enviaron ayer un comunicado "para aclarar algunas de las cosas que llevan ocurriendo desde el incendio", explican.

Tal y como recuerdan , "hace ya dos semanas del incendio y nuestra situación no ha cambiado. El edificio sigue en las mismas condiciones y seguimos recibiendo la visita de la policía a diario para decirnos que nos tenemos que ir, pero ¿dónde vamos? ¿qué ayudas tenemos?", se preguntan. En referencia a las críticas lanzadas por los vecinos de las fincas cercanas sobre el mal estado que presenta el inmueble, estos tres ocupas aseguran que "los primeros conscientes de las condiciones de salubridad del edificio somos nosotros, que tampoco queremos vivir así". No obstante, señalan que "desde que la puerta se tabicó y se volvió a abrir muchos hemos vuelto pero nos encontramos en una situación más vulnerable porque no podemos arreglar el butrón y nos han entrado varias veces a robar", denuncian. Continúan explicando estas personas que "entendemos que los vecinos estén preocupados por la situación, nosotros también lo estamos ya que estamos prácticamente sin nada. Por eso, somos los primeros interesados en que de una vez se hable de este problema en El Puerto".

Por todo ello, piden que se convoque la mesa de las personas sin techo y solicitan tambien estar representados en ella. También invitan a los vecinos de los alrededores del edificio a que participen en la misma ya que como dicen, "este tema es muy grave y no podemos esperar más".