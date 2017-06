La Junta descarta incluir la Vía Verde en el Plan Andaluz de la Bicicleta

La Junta de Andalucía ha descartado incluir la Vía Verde entre Ríos en el Plan Andaluz de la Bicicleta (PAB). Así se lo ha comunicado a Ecologistas en Acción (EA) la Consejería de Fomento y Vivienda, en un escrito que les ha remitido a principios de mayo y que ha sido enviada a la asociación en respuesta a un requerimiento de la entidad solicitando información sobre el PAB a la Dirección General de Infraestructuras.

Los ecologistas celebraron a mediados de mayo una marcha para reivindicar la construcción de la Vía Verde en su tramo portuense, para lo cual hicieron un recorrido por el trazado en el que está previsto dicho sendero peatonal, como forma de reclamar la construcción de esta infraestructura turística y medioambiental.

Los ecologistas confían en que el Ayuntamiento busque financiación en el Gobierno Central

La posibilidad de construir el tramo de la Vía Verde a su paso por la Variante de Rota y siguiendo la antigua vía del ferrocarril que iba hasta la vecina ciudad roteña con cargo a los fondos del PAB fue sugerida a los ecologistas por el anterior delegado territorial de Fomento y Vivienda, Manuel Cárdenas, que recomendó a la asociación conservacionista que se dirigieron a la Junta para incluir el proyecto en dicho plan. Aunque en principio la Dirección General de Infraestructuras no respondía, los ecologistas se dirigieron al Defensor del Pueblo para que hiciera de intermediario, consiguiendo obtener así la respuesta de la Junta, donde la Consejería de Fomento confirma que el PAB contemplaba la ejecución de esta vía ciclista pero carece ahora de fondos para ello.

En este sentido, el programa operativo FEDER 2014-2020, aprobado en julio de 2015, redujo de forma sustancial la dotación destinada a las infraestructuras viarias, que pasó de 727 millones de euros en el plazo comprendido entre 2017-2013 a 235 millones en el nuevo periodo hasta 2020, "lo cual supone una reducción del 68%", confirma la Junta. De esta forma y aunque está prevista una inversión de 27,8 millones de euros para la construcción de carriles para bicicletas y caminos peatonales, los ecologistas afirman que en el marco de la Bahía de Cádiz tan sólo se han incluido el carril bici en la ciudad de Cádiz y otro en Jerez, pero no se contempla el que discurría paralelo a la carretera A-491. Como se ha subrayado, la Vía Verde, en su momento proyectada por la Fundación de Ferrocarriles Españoles, ocuparía la plataforma de la vía del ferrocarril que unía El Puerto con Rota, actualmente en desuso e incluso usurpada parcialmente. Uno de los tramos prioritarios de este sendero, por el que podrían circular ciclistas, peatones y caballistas, es precisamente el que discurre en el tramo desdoblado de la Variante de Rota, desde la Bola del Mundo hasta la Venta Vaca, donde hay un puente que tiene reservada una parte para la instalación de dicha Vía Verde.

Ecologistas en Acción no tiene mucha confianza en que la Junta tenga capacidad y voluntad política para construir el demandado sendero, por lo que han depositado sus esperanzas en el Ayuntamiento. En uno de los últimos plenos celebrados en El Puerto se aprobó la creación de una comisión de seguimiento para promover la construcción de la Vía Verde en el paraje portuense, que vendría a unirse a los tramos ya ejecutados entre Rota y Chipiona. No obstante, el asunto no se ha movido aún y la comisión no se ha constituido. Para los ecologistas, si la Junta no construye la Vía Verde, debe ser el Ayuntamiento el que tome las riendas y elabore el proyecto. Una vez elaborado, se debe dirigir al Ministerio de Medio Ambiente para que el Gobierno Central busque la financiación con cargo al programa Caminos Naturales.