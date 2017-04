Javier Cuvillo: "El Puerto está gobernado a golpe de titular"

El portavoz adjunto de Ciudadanos-El Puerto, ha valorado el pasado pleno, manifestando su preocupación por "la deriva que vemos en la gestión de este bigobierno". Asimismo Javier Cuvillo ha tildado al equipo de gobierno de estar en una "situación caótica", ya que según argumenta "da igual el área en la cual te fijes, pocos concejales son responsables de sus concejalías y luchan por sacar adelante su gestión".

Cuvillo ha manifestado que "como concejal de la corporación y como portuense de a pie, me preocupa mucho que mi ciudad esté gobernada a golpe de titular. Que dependen de las mociones de la oposición, no se trabaja en los pliegos, no se trabaja para acabar con los 12000 parados, no se apuesta por el turismo, por las escuelas taller,… en definitiva, no trabajan por el futuro de El Puerto".