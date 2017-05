Javier Bello (PP) critica el acto celebrado en la Barriada de la Playa

El concejal del PP Javier Bello ha criticado que los alumnos de los institutos "no deben recibir lecciones de historia de manera sesgada por parte de concejales de PSOE-IU y del Foro por la Memoria Histórica", en alusión al acto en la Barriada de la Playa. Según el concejal, "los impuestos no son para abrir heridas ni para rememorar el odio y la división que sufrió nuestro país por desgracia". Bello, ha acusado al alcalde y a la concejala Matilde Roselló de tener en cuenta tan solo "los intereses electorales de sus dos partidos para sacar rédito en las elecciones de 2019. Los portuenses ya los han calado -añade- de nada sirve rotular calles con nombres de republicanos, mientras las aceras están levantadas, los árboles sin podar o los servicios de limpieza son escasos. Necesitamos un gobierno eficaz y no a unos concejales que busquen dividir a la sociedad".