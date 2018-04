Incertidumbre ante el retraso de la concesión de la Plaza de Toros

La Plaza de Toros de El Puerto se ha quedado sin ofertas para que alguna empresa privada la gestione y se pueda dotar de corridas de toros, conciertos y eventos. Este vacío se produjo el pasado mes al quedar desierto el concurso para la gestión de la Plaza, por este motivo el Ayuntamiento ha tenido que proceder a la modificación urgente del pliego de condiciones. Finalmente serán sólo tres conciertos los que la Plaza de Toros acogerá este año, en comparación con los cinco que solicitaba el pliego inicial. En referencia a las corridas taurinas, serán únicamente cinco, por tanto se han suprimido cuatro corridas respecto al primer pliego.

Los restaurantes y bares de la zona han expresado su descontento, afirmando que van a perder ingresos en comparación con el año pasado, mostrando su malestar con la gestión de la Plaza. "Va a ser algo negativo porque de momento no hay concesión y no sólo los toros, sino también los conciertos peligran. Notamos mucho la venta durante las corridas de toros y los eventos, así que quienes salimos perdiendo somos nosotros", comentaba el propietario del bar El Bodegón, ubicado junto a la Plaza de Toros.

"El Ayuntamiento debe cuidar al empresario, porque invierte y se juega su dinero"

El encargado del restaurante y bar Sol y Sombra ha admitido que "están jugando con toda la hostelería y todos los hoteles. Hoy estamos deseando que haya algo en la Plaza de Toros para que dé un empujón. La culpa la tiene la crisis y el miedo que hay. Nosotros necesitamos eventos en la Plaza, porque queremos comer y estamos alejados del centro", manifiesta.

En la Cafetería Prado opinan de manera similar: "Cuantas menos actividades programen en la Plaza, peor nos irá a nosotros. Tenemos una Plaza linda y no sabemos aprovecharla y creo que el Ayuntamiento debería de cuidar más al empresario, porque el empresario invierte su dinero y se la juega", señalaba el encargado de la cafetería, cercana también a este señero edificio.

Por otro lado, el propietario de el bar La Rubia opina que "no entiendo cómo han podido reducir los conciertos. Lo de los toros lo entiendo. Esto me puede afectar para mal, obviamente, pero hay muchas cosas de las que me podría quejar, como por ejemplo que no haya una ambulancia rondando la playa en verano. El Puerto necesita muchas mejoras y esta gestión podría haberse hecho antes, al igual que muchas otras", indicaba.

Los hosteleros que poseen sus negocios junto a la Plaza de Toros esperan con optimismo que los conciertos y las corridas puedan dotar finalmente de una recaudación extra a sus ingresos anuales, pudiendo así solventar las vicisitudes que acarrea mantener y regentar un negocio.