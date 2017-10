IU culpa al PSOE de la paralización del proceso de presupuestos participativos

El equipo de gobierno está atravesando por una crisis, al considerar Izquierda Unida que el PSOE no está poniendo de su parte lo necesario para que el calendario de los presupuestos participativos para 2018 se pueda desarrollar con normalidad.

Para la semana que viene estaban convocadas las asambleas de zona en la que los vecinos debían votar las propuestas presentadas al proceso, unas asambleas que en la mañana de ayer quedaron desconvocadas por parte de la concejala de Participación Ciudadana, Matilde Roselló.

La mayoría de las propuestas dependen del área de Mantenimiento Urbano

El coordinador local de Izquierda Unida, Antonio Fernández, calificó ayer como "un hecho muy grave la suspensión de las asambleas de los presupuestos participativos, un proyecto fundamental para nuestra organización y nuestra forma de hacer política". Ante esta suspensión del proceso, y tras haber mantenido una reunión por la mañana con sus socios de gobierno del PSOE, Izquierda Unida reunió en la tarde de ayer a su Consejo Local para estudiar la situación.

"En la reunión el PSOE ha reconocido su responsabilidad en la suspensión de las asambleas, pero estas disculpas no solucionan el problema que se ha creado", señalaba Fernández tras el Consejo, recordando además que "Izquierda Unida ha cumplido con su cometido, recogido además en el pacto programa, y ha cumplido también en otros asuntos de gobierno que no son competencia directa de IU".

Por todo ello, y tras el debate mantenido ayer en el seno del Consejo político, IU ha convocado una asamblea para el próximo lunes, a las 18:30 horas. "Que la militancia se exprese y tomemos una decisión colectiva sobre esta situación", dijo Fernández.

Aunque a priori no parece que la sangre pueda llegar al río hasta el punto de que se rompa el pacto de gobierno, en el Consejo Local hubo opiniones para todos los gustos, contemplándose varios escenarios.

De las propuestas presentadas por los vecinos para su debate y votación en las asambleas de zona, la mayoría de las que aún no cuentan con un informe técnico de viabilidad son las correspondientes al área de Mantenimiento Urbano, que dirige la socialista Carmen Ojeda. El PSOE reconoció en la reunión mantenida en la mañana de ayer con IU que este trabajo no se había podido realizar por haberse atendido otras "prioridades", algo que no ha gustado a los responsables de IU. "El calendario de los presupuestos participativos lleva meses fijado, desde principios de año, y las áreas tienen las propuestas desde agosto para evaluarlas", recordaba Antonio Fernández, reconociendo no obstante la carga de trabajo que tiene el personal municipal.

Antes de la reunión del Consejo Local de IU la concejala de Participación Ciudadana mantuvo un encuentro con los responsables del grupo motor de los presupuestos participativos, para explicarles la situación.

Hay que tener en cuenta también que aunque se iban a votar ahora las propuestas para los presupuestos participativos de 2018, a fecha de hoy todavía no se ha podido ejecutar ninguna de las aprobadas para este año, al no estar aprobados tampoco los presupuestos municipales. Esta situación ha desinflado un poco el entusiasmo vecinal por el proceso, al no ver materializado aún ningún proyecto, aunque como explicaron ayer desde IU los proyectos aprobados se irán ejecutando en cuanto sea posible, lo que no debería impedir que se cumpla el calendario previsto para cada ejercicio.