Las Hermanitas de los Pobres recibirán la Medalla el 21 de junio

Las Hermanitas de los Pobres recibirán la Medalla de Oro de la Ciudad el próximo jueves 21 de junio. Así lo ha anunciado el alcalde, David de la Encina, en la reunión que mantuvo ayer por la mañana con Sor Carmen, la madre superiora de la Residencia, quien se mostró muy agradecida ante tal distinción. "Si no hubiera sido por los portuenses, tampoco habríamos podido estar tanto tiempo aquí", aclaró la religiosa haciendo referencia a los 135 años que la congregación lleva trabajando en la ciudad. "Queremos mostrar nuestro agradecimiento al Ayuntamiento y a todas aquellas personas que han colaborado siempre con nosotras".

Por su parte David de la Encina quiso transmitir "el verdadero agradecimiento de toda la ciudadanía portuense, por estos años de servicio, de ayuda, que han permitido que todas aquellas personas mayores que estaban solas, pudieran encontrar aquí otra familia, otra casa", reconoció De la Encina durante el encuentro. "Y no sólo han sido recibidos con los mejores cuidados, sino también con el cariño y el amor que la congregación ha dado a esas personas a las que, a lo mejor, la sociedad no ha sabido o no ha podido dar. Les aseguro que no lo vamos a olvidar nunca", sentenciaba.

La congregación, fundada en el siglo XIX, lleva más de 100 años en la ciudad

Está claro que El Puerto tiene mucho que agradecer a esta congregación que fue fundada por Juana Jugan en el siglo XIX. Por ello, no fue de extrañar cuando en el pasado pleno de mayo dicha petición, instruida en enero por el concejal Ángel Quintana, consiguió el respaldo de toda la corporación municipal. Por este motivo el alcalde no quiso pasar por alto este punto, y también quiso agradecer "la unanimidad de todos los grupos de la Corporación". A ello, hay que sumarle más de una veintena de entidades y empresas locales que también apoyaron dicho reconocimiento, como por ejemplo las Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-San Luis; la Asociación de Comerciantes de Valdelagrana (Acoval); la Asociación Familiares enfermos de Alzheimer (AFA Puerto); la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia; el Real Club Náutico El Puerto; además de particulares como Alfonso Candón Adán, Aurelio Sánchez Ramos y Francisco Romero Cornellón.

Así mismo Sor Carmen ha querido dejar claro que es una "pena tener que dejar la residencia". "Hay que tener en cuenta que cada vez somos menos hermanitas. Ya nos hacemos mayores, y no podemos mantener las casas que tenemos", explicaba la religiosa. "Nos ha tocado aquí como podría haber sido en otro sitio. Pero el agradecimiento lo llevaremos siempre en el corazón".

Finalmente, sobre el futuro de la Residencia, reconoce que "no lo sabemos". "Se están haciendo gestiones con el objetivo de que tenga el mismo fin y que se pueda asistir a los ancianos pobres, pero es difícil".