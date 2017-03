Gyocivil pedirá una prórroga para terminar la obra de Pozos Dulces

En la jornada de ayer se celebraba la cuarta sesión de la comisión de seguimiento de la obra del aparcamiento subterráneo de Pozos Dulces. La comisión, que contó con una escasa presencia por parte de los colectivos que la conforman, pudo conocer de parte de los responsables de Impulsa y de los representantes de los Fondos Jessica lo que era todo un clamor desde hace semanas, que las obras llevan un mes y medio paradas.

El motivo de esta paralización, como ya se ha explicado con anterioridad, es la falta del permiso municipal necesario para acometer el desvío de los servicios básicos que ahora mismo discurren por debajo de la calle Pozos Dulces, unos servicios que habrá que redistribuir para poder actuar en esa zona. Aunque la licencia municipal otorgada en junio del pasado año en teoría cubría todos los trabajos necesarios, hay algunos aspectos, como este, que habían quedado pendientes de la entrega de toda la documentación necesaria antes de ser definitivamente autorizados.

Ningún responsable de la constructora Gyocivil se personó ayer en la comisiónDesde el Fondo Jessica se reconoce que ha habido un error de previsión de plazos

A la reunión de ayer asistieron el alcalde, David de la Encina, junto a los ediles Ángel Quintana y Carmen Ojeda, Antonio Fernández y José Luis Bueno por parte de Izquierda Unida y los representantes de Ciudadanos y levantemos, así como el presidente de la plataforma 'No a los parkings', Antonio Rojas. También estuvieron dos representantes de los Fondos Jessica (poco antes Impulsa Aparca había celebrado su Consejo de Administración) y representantes de la empresa Idom (que hace el seguimiento de obra), así como el ingeniero municipal Jesús Sevilla y el gerente de Impulsa El Puerto, Miguel Ángel Zarzuela. No había nadie, sin embargo, por parte de la empresa constructora Gyocivil, con la que se notaba en el ambiente que no existe en estos momentos ninguna sintonía.

Y es que Gyocivil se queja de las trabas que está encontrando a la hora de seguir adelante con el plan de obras previsto, estipulado en 14 meses y que le obligaba, por contrato, a tener terminadas las obras del aparcamiento en enero del próximo año 2018. Nada más empezar las obras ya han comenzado a surgir los problemas, y debido al retraso que está sufriendo la concesión de los permisos para el desvío de suministros, la empresa ya está preparando la petición de una prórroga que le permita contar con un plazo mayor para la entrega de las obras, ya que entiende que el retraso no se le puede achacar.

No obstante, y según la información que se facilitó ayer a los asistentes a la comisión, se prevé que en esta misma semana el permiso para que las obras puedan continuar esté concedido, de manera que de inmediato la constructora podría volver al tajo. Según se explicó ayer en la comisión, el citado permiso estaba ayer tan solo a la espera de la firma del secretario municipal.

Una vez que se pueda reanudar la obra, y a la espera de la solicitud de Gyocivil pidiendo una ampliación del plazo para concluir los trabajos, Impulsa Aparca deberá decidir si concede este plazo para que la obra pueda exceder la fecha final prevista sin consecuencias para la empresa.

Uno de los representantes del Fondo Jessica, Javier Zabala, reconoció que se ha producido en este caso un error en la previsión de los plazos administrativos necesarios para que las obras hubiesen podido continuar sin ningún contratiempo, aunque también achacó este error de cálculo al largo proceso de negociación que se vivió entre el Ayuntamiento y los promotores del parking cuando en un principio se quería parar por completo este proyecto.

Los representantes de Jessica insistieron en que ellos son los primeros interesados en que la obra se reanude cuanto antes.

Por otro lado, y en cuanto a las preguntas formuladas por los asistentes, tanto el representantes de la plataforma No a los Parkings como la de Levantemos se interesaron por la ausencia de cartel informativo de las obras, instando al Ayuntamiento a tomar cartas en el asunto para que Gyocivil cumpla con la normativa vigente. También se quejó el representante de la plataforma del enorme anuncio publicitario que la constructora ha instalado a la entrada de la ciudad por Pozos Dulces, interesándose por los permisos con los que cuenta. Finalmente, se pidió un mayor control del recinto para poder actuar con más rapidez en caso necesario, como ha ocurrido esta última semana cuando el viento tiró las vallas de la obra.