El Gobierno local buscará un clima de mayor diálogo con la oposición

Mayor consenso para poder sacar adelante temas de gestión vitales para la ciudad, preocupación por el empleo, planes de fomento económico, mantenimiento de la ciudad, Presupuestos 2018, aprobación del Plan Especial del Conjunto Histórico (Peprichye), Presupuestos Participativos, Plan Estratégico de Igualdad, Plan de Vivienda y atención a las necesidades sociales. Estas, además de la construcción de equipamientos y el fomento del turismo, son las líneas que han marcado la gestión del equipo de Gobierno y las que lo harán en el nuevo año 2018.

Así lo expresaron ayer el alcalde socialista, David de la Encina, y su socio de Gobierno, Antonio Fernández (IU), que hicieron balance del año una vez finalizadas las dos convocatorias de pleno extraordinarias convocadas por la mañana, una de las cuales no se celebró al rechazar la oposición la urgencia. La situación normalmente convulsa que se vive en los plenos, abrió el balance, durante el cual el alcalde tendió la mano a la oposición para poder sacar adelante los asuntos de ciudad. De la Encina anunció que "como alcalde voy a ser yo quien me responsabilice de buscar un clima de más colaboración, más diálogo y consenso con la oposición. Y en eso también nos vamos a aplicar". Mientras, Antonio Fernández expresó "la predisposición en el diálogo y el talante para sacar adelante los asuntos importantes para la ciudad". Con el reto de aprobar los Presupuestos Municipales 2018, el concejal de Economía quiso recordar también que "estamos en coordinación con el Ayuntamiento de Cádiz para elaborar el censo de viviendas vacías y facilitar el alquiler". Respecto a los Presupuestos Participativos, que a punto estuvieron de costar una crisis de Gobierno, reconoció dificultades, y que no se han podido desarrollar todas las medidas aprobadas para 2017, aunque subrayó que el proceso para 2018 "ha sido un éxito y debemos seguir por ese camino, profundizando y mejorando la herramienta". Ya en materia de empleo, "de la mano de Antonio Fernández en el área de Fomento y con la Junta de Andalucía, se han puesto en marcha medidas por importe de unos 2.700.000 euros, con programas como el Decreto de Inclusión Social, Planes de Empleo, escuelas taller y un taller de empleo, o las acciones experimentales como las Lanzaderas de Empleo, magníficamente gestionados por el área de Fomento en colaboración con la Junta", concluyó el alcalde.