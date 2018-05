El Gobierno local busca el apoyo de las asociaciones para los Presupuestos

El equipo de Gobierno está intensificando sus encuentros con entidades y colectivos sociales para buscar apoyos con vistas a la aprobación de los Presupuestos Municipales 2018. El documento ya está en manos de los partidos de la oposición, pero todavía no hay acuerdo político para su aprobación y tampoco hay fecha para el pleno en el que se deben debatir y aprobar, aunque el equipo de Gobierno quiere que se celebre lo antes posible. Pese a todo, el Gobierno ya mueve ficha y ha comenzado una serie de reuniones con diferentes colectivos y entidades, para firmar con ellos una serie de compromisos para incluirlos en el documento, para impulsar la puesta en marcha del Presupuesto Municipal.

Las negociaciones corresponden al concejal de Economía y Hacienda, Antonio Fernández, y han incluido por ahora a la Federación de Asociaciones de Vecinos (Flave), con la asociación La Gaviota, el Foro por la Memoria Histórica, con la asociación Amal Esperanza de apoyo al pueblo saharaui, que ha mostrado igualmente su apoyo a las cuentas municipales, así como con las ARGs de Cantarranas.

El Foro critica que no hay ninguna medida para mejorar la realidad de la gente más necesitada

La semana pasada, el concejal de Economía y Hacienda se reunía con la AAVV del Poblado de Doña Blanca y la Comunidad de Regantes de la Margen Derecha del Bajo Guadalete para acometer mejoras en dicha zona. El encuentro tuvo lugar en la sede de la asociación vecinal del Poblado, donde se puso de manifiesto "la voluntad y el compromiso del Gobierno local a la hora de acometer mejoras que son reivindicaciones históricas de esta barriada rural portuense".

Se acordó, en primer lugar, la redacción del Plan de Inundabilidad, que permitirá mejorar las infraestructuras y los espacios comunes, condicionados por la inundabilidad declarada en el lugar. Para esta redacción, el Gobierno local ha comprometido 15.000 euros a través de la concejalía de Agricultura y Pesca que dirige José Luis Bueno, quien asistió al encuentro, acompañado de la concejala de Participación, Matilde Roselló. El edil de Economía explicó que este Plan tratará de proporcionar medidas correctoras que permitan el desarrollo del Poblado. De igual forma, el Presupuesto Municipal recogerá una inversión para la construcción de un parque infantil en el poblado de Doña Blanca, una reivindicación que lleva años sobre la mesa y que se incluyó en los Presupuestos Participativos 2017, pero no se llevó a efecto, siendo una de las propuestas más votadas en el proceso que puso en marcha el Ayuntamiento a través de la concejalía de Participación. La mejora correrá a cargo del área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

En estos días, Fernández mantendrá nuevos encuentros para seguir acordando el Presupuesto con representantes de movimientos sociales, asociaciones y colectivos.

Por su parte, el Foro Social Portuense ha criticado que el equipo de Gobierno "no está atendiendo por igual a toda la población en la elaboración y debate de dichos Presupuestos", ya que "en una actitud sectaria y rayando la falta de educación, ni contestan a nuestras peticiones, cuando un día sí y otro también aparecen en prensa reuniones con colectivos a los que el equipo de Gobierno les ofrece un aumento de subvenciones en los Presupuestos que está elaborando". El Foro Social critica que desde 2016 no se aprueban unos presupuestos municipales y que "a nuestro Ayuntamiento le van bien las políticas de escaparate. Más allá de la forma -señalan- no hay ninguna medida con verdadero contenido de fondo que haya conseguido cambiar ni de lejos la realidad de la gente más necesitada de nuestra ciudad". Por ello, el Foro Social reclama "que se convoque con urgencia la Mesa de las Personas sin Hogar, abierta a todos los colectivos que estén interesados, ya que "nos parece una verdadera herramienta para detectar las verdaderas necesidades de vivienda existentes en la ciudad y para buscar conjuntamente soluciones".