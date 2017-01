El Gobierno local critica el "no por el no" del PP a asuntos de calado técnico

El equipo de Gobierno ha criticado la "escasa altura de miras del PP con la ciudad de El Puerto", en alusión al Pleno Ordinario de este miércoles. La ciudad vivió lo que el equipo de Gobierno califica como "un nuevo bloqueo por el interés partidista del PP y su enrocamiento en tumbar todo lo que venga del Gobierno local, demostrando su irresponsabilidad y su escasa altura de miras", al no haber permitido que saliera adelante una modificación del Plan de Ajuste.

En nota de prensa, el equipo de Gobierno manifestó que "a pesar de ser un punto de calado técnico y sin ningún matiz político", la necesaria modificación del Plan de Ajuste para hacer frente al pago de servicios sociales y otras cuestiones importanters como la redacción final del Peprichye, "no contó finalmente con el respaldo necesario de la Corporación Municipal".

El "no por el no rotundo" del Partido Popular y el concejal no adscrito, y la abstención de los grupos de la oposición tumbaron una propuesta "más que necesaria y de sentido común" para ajustar las previsiones presupuestarias realizadas en 2014 a la realidad de gastos de 2017.

En este sentido, el alcalde subraya que "la delicada situación económica del Ayuntamiento se ve agravada por estar sujetos al Plan de Ajuste aprobado por el PP y el PA, "un plan que nos encorseta y condiciona hasta 2032, con unas previsiones de gasto que no se ajustan a la realidad de cada ejercicio económico", como demuestran las modificaciones que ya se aprobaron en 2015 y 2016.

El alcalde afirma que esta situación es conocida de sobra por los grupos municipales, y fue abordada además en una reunión previa al pleno y a la comisión informativa, con la asistencia del personal técnico del área económica.

El primer teniente de alcalde, Antonio Fernández, destaca que esta modificación es similar a la que ya se aprobó el pasado año, "siendo necesaria haya o no haya presupuesto porque las cuentan no cuadran". Fernández apunta que "quienes han gobernado, tanto en el mandato anterior como al principio de este mandato saben que esta modificación es totalmente necesaria para no bloquear la gestión del Ayuntamiento"

En este sentido recriminó la actitud obstruccionista del PP y "siempre con la misma cantinela de que no somos un gobierno legítimo". Ante tal argumento Antonio Fernández volvió a recordar al PP que "hay cauces democráticos para presentar una moción de censura si es lo que quieren".

En cuanto a la propuesta de modificación del Plan de Ajuste, Antonio Fernández recalcó que "el sentido común nos dice que hay partidas que deben modificarse para pagar servicios que se están prestando porque las partidas calculadas en 2014 no coinciden, debido a que el PP hizo una fotografía de gastos que no se corresponde con la realidad debido al aumento de los costes".

Debido a que se trata de un asunto eminentemente técnico, la viceinterventora del Ayuntamiento tomó la palabra para rematar confirmando la necesidad de adecuar la anualidad de 2014 del Plan de Ajuste al presupuesto prorrogado porque "si no se modifica no se pueden realizar los gastos que están condicionados".