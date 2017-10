"La Fundación Rafael Alberti no reivindica al escritor"

El pasado jueves 26 de octubre tuvo lugar la celebración del 40 aniversario de la publicación del libro de Francisco Arniz Homenaje a Alberti: Del corazón de mi pueblo. El evento estuvo presentado por el poeta Juan Villarreal y se abordaron diversas cuestiones relacionadas con la vida del escritor portuense y la elaboración de este volumen.

Francisco Arniz habla sobre su libro y cuenta cuáles fueron las vicisitudes que tuvo para poder elaborarlo. "Este libro está editado en las cuatro lenguas autóctonas de España: catalán, gallego, vasco y castellano. Fue difícil ponerme en contacto con escritores y poetas de casi todo el país, por ello nos escribíamos cartas y ellos mandaban sus poemas homenaje a Rafael Alberti". Una de las novedades de la época fue que en esta edición también participaron mujeres, algo extraño para la época postfranquista", afirma el autor. "Fueron muchas las mujeres que participaron en este homenaje nacional que los 140 escritores que aparecen en él quisimos hacerle a Alberti en vida, aunque he de decir que las cosas han cambiado mucho desde entonces", señala Arniz.

El autor habla también de la Fundación Alberti y de cómo se ha desvirtuado la figura del célebre escritor. "Desde que dejó la presidencia María Asunción, viuda de Rafael Alberti, no se ha hecho nada en la Fundación. Durante 17 años se estuvieron realizando muchos actos y encuentros con escritores y poetas de renombre. Actualmente no se está haciendo nada para reivindicar la figura y el nombre de Alberti", asevera. Además opina que el Ayuntamiento no sabe aprovechar "el tirón turístico de una de las figuras más importante de nuestra tierra, como se hace en otros municipios como en Moguer (Huelva) con el premiado nobel de literatura Juan Ramón Jiménez", concluye.