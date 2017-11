El Foro Social insta a las fuerzas de la izquierda a reconstruir el tripartito

El Foro Social Portuense ha querido hacer una llamamiento al diálogo entre las tres fuerzas que en junio de 2015 firmaron el Pacto Progresista y Social. Tras la firma de dicho pacto, y los acontecimientos que se han sucedido desde entonces, el Foro denuncia "el regreso a las malas costumbres de la vieja política en la relación del gobierno local con las asociaciones, los colectivos y movimientos sociales. Ustedes han decidido gobernar con el piloto automático, dejando que sean los técnicos los que resuelvan el día a día del Ayuntamiento, sin tomar decisiones ni orientaciones que atiendan los problemas de exclusión y pobreza de El Puerto. Para los movimientos sociales, colectivos y asociaciones que somos críticos con su manera de gobernar, reunirse con ustedes es toda una odisea", les recuerdan.

Desde el colectivo añaden que "hace unos días asistíamos a la representación de una posible ruptura del bipartito por parte de Izquierda Unida a causa de los Presupuestos Participativos de 2018 cuando aun no se han realizado los de 2017. Personas y colectivos que participaban en dicho proceso se están retirando porque así no se anima a la ciudadanía a colaborar en los asuntos públicos. No son pocos los medios de comunicación y personas que han valorado esta amenaza de ruptura como una toma de posiciones ante las próximas elecciones municipales. Desde el Foro Social pensamos que, faltando más de año y medio de legislatura, no podemos resignarnos a perder este tiempo precioso para recuperar la ilusión perdida, reorientando la acción de gobierno con políticas sociales que prioricen la atención de urgentes necesidades que no pueden esperar 18 meses a que se solucionen".

El Foro apuesta por volver a los principios del Pacto Progresista y Social

Consideran desde el colectivo que "si hace algo más de dos años fue posible, ¿por qué no lo va a poder ser hoy? Ofrecemos nuestra pequeña colaboración proponiendo y organizando una asamblea ciudadana antes de que finalice noviembre, para que PSOE, Izquierda Unida y Levantemos puedan escuchar a la ciudadanía y las propuestas de los colectivos sociales para reorientar la acción de gobierno, retomar el programa firmado y recuperar la ilusión de muchas personas durante el largo tiempo que queda de legislatura".

Esta propuesta se le lanzó por parte del colectivo al equipo de gobierno en el pleno celebrado el pasado miércoles. "Si no aceptáis porque los intereses partidistas no cuadran con esta propuesta, seréis responsables de que, casi con toda seguridad, no podamos volver a contar con un Gobierno Progresista y Social durante muchos años en El Puerto. Y lo que es peor aún, que el sufrimiento de muchas familias que lo están pasando muy mal siga sobre sus vidas porque vosotros y vosotras tenéis otros intereses personales. Esperamos vuestra respuesta", señalaron al gobierno municipal.