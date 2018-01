La Flave critica la falta de interés por la participación en la ciudad

La reunión convocada por Consejo General de Participación de cada semestre, ha tenido que suspender el encuentro del pasado martes, ya que no se pudo desarrollar por la ausencia de sus miembros. Así lo ha denunciado la Flave, que critica que no se da a dicho órgano la importancia que merece: "Un consejo de participación donde no se conoce el número de sus miembros, se desconoce cuál es el quórum necesario para constituir la asamblea, donde la convocatoria no contempla la posibilidad de reunión en segunda convocatoria".

La principal ausencia criticada por la Flave es la del presidente y alcalde, David de la Encina que excusó su presencia. Desde los consejos de distrito acudieron la mayoría de miembros, representantes del movimiento vecinal. La Flave lamenta que de los consejos sectoriales no acudieron sus representantes, "con o sin excusa, alguno ya reincidente en estas cuestiones, y seguimos sin que se tomen medidas". La Flave se pregunta qué está pasando en la ciudad con la participación ciudadana.

C's: "La ausencia de quórum para celebrar el Consejo refleja el descontento vecinal"

Desde Ciudadanos, su portavoz Silvia Gómez afirma que "es un hecho insólito que la falta de quórum impida la celebración del Consejo General de Participación", que se celebra cada dos años. "Salvo la Flave, el resto de representantes vecinales no han acudido, cuestión que resulta significativa".

Para Ciudadanos, la cuestión no es "baladí", pues afirman que el equipo de gobierno, formado por el bipartito PSOE-IU, "es abanderado de la participación ciudadana" y entienden que "esta muestra de descontento vecinal es nuevo traspiés en su gestión. Esta situación es surrealista y la que vivimos la tarde del martes, unido al descontento ya expresado por los colectivos en su relación a los presupuestos participativos, no hace más que reflejar la incapacidad de gestión del equipo de gobierno", critica Silvia Gómez.