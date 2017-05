La Feria, punto de encuentro

Si habiendo, como hay, ferias mejores en cuanto a recinto, lujos o tamaño, sigo prefiriendo la mía, la de El Puerto, es sin duda por su capacidad de ser para todos un punto de encuentro.

Puede que sea por nuestro carácter abierto y familiar que, a la mayoría de los portuenses, jamás nos gustó la idea de caseta con carácter privado. Este hecho de poder acudir a bailar sevillanas a cualquiera de sus rincones la hace cercana y amigable.

Cuesta acostumbrarnos a la ausencia de los amigos feriantes que ya no están con nosotros

Apenas entras en su recinto, siempre encontrarás a alguien dispuesto a compartir una copa.

Seguro que en los hogares ya están planchados los vestidos y sacado del largo sueño de once meses cuanto abalorio queramos ponernos…esos que solo nos atrevemos a lucir en sus noches alegres y que tras lucirlos, los volveremos a guardar hasta la siguiente velada.

¡Cuántos recuerdos agradables! ¡Cuántos compañeros de trabajo limando asperezas en sus jueves y viernes! ¡Cuántas familias encontrándose sus lunes para olvidar algún mal momento, algún fallo y compartir estos ratillos alegres!

Siento que la Feria portuense es un poco como la Navidad en cuanto al despertar de sentimientos y es que es un lugar propenso al encuentro entrañable. La siento alegre, familiar. Con su pizca de recuerdos que le da ese toque -poco o mucho- de nostalgia.

Cuesta acostumbrarnos a la ausencia de los amigos feriantes que ya no están entre nosotros. Aquellos incondicionales ayudantes de las distintas peñas que nunca volverán, pero que, como en mi caso, en La Charanga, sin querer mi torpeza busca y busca entre el grupo de amigos.

Para ellos, siempre un lugar en nuestro corazón.

La pena de los que no están sólo la consuela, si acaso, los nuevos pequeños intentando no perder el ritmo en las vueltas del baile. Es así. La vida corriendo desbocada sin dar treguas ni dejarte elegir el tiempo que te gustaría seguir por estos lares.

Señores amigos de la Feria. Aprovechadla bien que, visto lo visto, vivido lo vivido y sufrido lo sufrido…nadie garantiza que el próximo año sea mejor. Ni tan siquiera que sigamos en este patio por más que nos empeñemos. Así que, sugiero con humildad, que en vez de protestar o caer en el camino de la comparación con tinte envidiosillo: feria de allí-feria de allá, peña de tal- peña de cual, más lujosa o menos lujosa, mejor iluminada- peor iluminada… aprovechen sus días para estar relajados entre amigos y no dejen que las pamplinas les amarguen.

Queridas damas, señoras de todas las edades, colóquense si pueden su vestido maravilloso, o su vestido de otras veces, como haré yo. El que les quede bien, aquel con el que se sientan mejores, una bonita flor en el pelo y a disfrutar la vida que es la mejor manera de dar gracias. Aportando alegrías a los que están a nuestro lado que para otros menesteres, ya habrá tiempo después, cuando pase la feria.

Saber estar, saber disfrutar la feria, compartirla con los amigos y enseñarlo a hacer a las generaciones siguientes no es poca tarea. No busquen excusas para no acudir a pasear por ella, para estar a gusto entre los nuestros y tratar de ser feliz. Muy feliz.