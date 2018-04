Feria de abril

Siempre encuentro una excusa para estar deseando que lleguen los días de Feria. Esta vez, será el deseo de ver la cara de mis nietos cuando aparezcan por el Real de Las Banderas. Y es que ellos no conocen la Feria. Son madrileños y viven allí, por lo que la causa de no conocerla es clara: haber coincidido con fechas de trabajo de sus padres.

Toda la familia estamos deseando de ver sus caras de sorpresa cuando se sumerjan en la explosión de colores, música y bailes. Todos creemos que les encantarán.

Confieso que me estaba empezando a preocupar y que era de urgencia deshacer errores importantísimos. Figúrense ustedes que a su abuelo y a mí, feriantes hasta no poder más, que soñamos desde muy jóvenes con estos días por la cantidad de alegrías que nos aportan, nos daba una sana envidia ver a nuestros amigos charangueros con sus nietos saboreando cultura local. Era de urgencia. Les cuento: una tarde les enseñaba en casa un álbum de fotos de cuando mis hijos eran pequeños. Naturalmente salieron fotos de su madre vestida de gitana. La niña se sorprende al verla y desde su inocencia me mira y me dice:

-Abuelita, ¿mamá se vestía de chulapa?

La perdono porque es pequeña. ¿Cómo se puede confundir un traje de chulapa con uno de faralaes? Y lo peor, ¿cómo eso lo puede confundir mi única nieta?

Le expliqué que esos de volantes y lunares alegres no eran de chulapa sino de gitana. Aclaradas las diferencias volvieron a sus juegos. Me siento a su lado y reflexiono sobre las cosas que nos pasan en la vida. A mí, que posiblemente sea la más feriante de mi familia y de mis amigos, -si acaso superada por mi marido-, el mundo laboral me lleva a la hija lejos de esta ciudad y como consecuencia, mis nietos no conocen la Feria.

En cambio, a muchos de nuestros amigos no les gusta el jaleo que conlleva, ni bailar sevillanas, ni disfrutar con sus tertulias y aprovechan para viajar. Yo no podría irme a ningún sitio mejor que a la Feria de El Puerto.

-¿Pero no te cansas? ¿No vas cada año? ¿Es que no te aburres de siempre lo mismo?- Me dicen. Y les contesto: claro que me canso. Pero ese es el cansancio del que nunca me quejo. El que más me gusta.

Creo que mi respuesta se parece cada vez más a la que daba mi madre:

-Cuando no me veas por el albero, será mala señal.

-¿Mala señal?

-Seguro: estaré en el patio de las malvas.

Mis padres y sus amigos eran también grandes feriantes. Todas las noches quedaban en las mismas casetas y sé que se acostaban tarde. Sin embargo nunca nos dejaron sin disfrutar la Feria a la hora que iban los niños. No sé de dónde sacaban fuerzas, pero lo cierto es que nos llevaban. Luego, lo mío, además de casi crónico es heredado.

Me gusta la Feria y no puedo entenderla sino compartiendo conversaciones entre copas de fino o bailando. Alegrándome con los amigos que hacen el esfuerzo de venir hasta nosotros.

Esta Feria nuestra es muy especial. Creo que es la ciudad casi entera la que piensa lo mismo y acude a su llamada: jueves o viernes los grupos son de compañeros de trabajo. La Feria, como buena fiesta, raspa las posibles asperezas entre unos y otros, que ya sabemos que la convivencia suele a veces ser difícil por larga.

No se me ocurre en sus fechas hacer algo mejor que poderla disfrutar. Sin excesos. Sin pasarse con la bebida.

De la Feria también me gustan sus preparativos. Este año va ser especial porque al venir todos, tendremos que esforzarnos en intentar transformar por unos días a mi "chulapa" en "gitana". Cuando se vio en los probadores de la tienda con el traje de lunares me confirmó lo que ya sabíamos: ¡Mira qué guapa estoy! Me dice su madre que no hay día que no taconee un poco cuando llega del colegio para acostumbrarse a los zapatos.

Otros años por abril, ya más de una estaba morenita… En este, el tiempo está revuelto, como casi todo. Tampoco han disminuido los problemas: siguen padeciendo inocentes en la guerra de Siria, y problemas como el independentismo o los ERE, son desviados de la atención pública con los másteres "invisibles" o las desacostumbradas maneras entre familiares reales… así que taconeen, portuenses. Sobre los tramposos de los másteres y las bombas que queman a niños inocentes. Taconeen con energía sobre los que creen que la solución a las guerras son más guerras y no dejen de taconear sobre los que desvían el dinero ajeno a sus propios bolsillos. Alejen como a la peste a los cotillas que no producen más que malas vibraciones.

Taconeen, bailen y rían porque la risa, señores, la sonrisa, son liberadoras.

A ver si quieren los Cielos que por unos días compartamos las alegrías y aparquemos los problemas que, les aseguro que no van a desaparecer por más atención que les prestemos. Sean felices que la vida es breve y merece la pena ser vivida con agradecimiento. Trasmitamos a los hijos optimismo y alegría. No heredarán nada más valioso si les enseñamos a relativizar las dificultades y a disfrutar de estos días tan especiales entre familia. Será lo más grande. Lo que no olvidarán nunca.

Sean felices y ¡viva la Feria!