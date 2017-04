Feprodeca intensifica la campaña para conseguir el parking de autocaravanas

La Federación de Parados de Cádiz Feprodeca PM-40 ha intensificado su batalla para conseguir que una zona del aparcamiento de la Pasarela se pueda usar como lugar de estacionamiento para autocaravanas. Para ello, inició hace dos semanas una campaña de recogida de firmas, con la que piden a los usuarios del aparcamiento y comerciantes de la zona que avalen con su rúbrica que se permita que las autocaravanas tengan su espacio dentro de dicho aparcamiento.

Feprodeca siempre ha defendido que una parte de dicho aparcamiento se pueda habilitar como estacionamiento para estos vehículos turísticos, pero algunos establecimientos como el camping Las Dunas, se oponen a dicho uso, al entender sus empleados que sería "competencia desleal", ya que sus precios son más económicos y no dan servicios a los usuarios. Por su parte, Feprodeca entiende que el estacionamiento de autocaravanas no supone competencia alguna con el camping, ya que se trata de vehículos en tránsito, que sólo permanecen una o dos noches en el aparcamiento, y no hacen campismo, sino que lo usan tan sólo como un sitio donde estacionar con garantías de seguridad y vigilancia, en este caso de los trabajadores de Feprodeca.

En el parking hay carencias como la falta de electricidad para las barreras de la entrada

La creación de una zona para autocaravanas en El Puerto ha sido avalada por la empresa Monogestión de Autocaravanas AC S.L., que fomenta este tipo de turismo a nivel nacional y europeo, ya que, según explican, "estas instalaciones se están habilitando en muchas ciudades". Feprodeca continuará su campaña de recogida de firmas hasta después de Semana Santa, momento en que harán entrega de las mismas en el Ayuntamiento. Además, pide una reunión de todas las partes implicadas. Feprodeca quiere habilitar una zona cómoda, donde los usuarios de autocaravanas puedan hacer el vaciado de aguas sucias, así como tener un punto de electricidad y otro para abastecimiento de agua potable.

Uno de los objetivos más importante es conseguir que la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz (APBC) rebaje el canon que pide por la concesión del terreno del aparcamiento, que quiere subirlo a 100.000 euros al año, lo que haría muy difícil cualquier proyecto de explotación, por lo que el Ayuntamiento e Impulsa se encuentran en negociaciones con la APBC para conseguir un canon asequible, que garantice la continuidad de la actividad laboral de los 10 trabajadores de la plantilla de Feprodeca (entidad sin ánimo de lucro), repartidos entre el parking de Pasarela y el de Bajamar 2.

Que el parking ofrece una ubicación idónea para autocaravanas parece estar claro a tenor de los datos, ya que desde que comenzó el año se han contabilizado hasta 500 vehículos de este tipo, en un 80% con turistas ingleses, italianos, franceses y alemanes. El presidente de Feprodeca, Eduardo Clemente, asegura que en caso de no haber aparcamiento para autocaravanas, los usuarios se irían a la explanada de La Puntilla, Valdelagrana, o directamente buscarían otra ciudad para hacer noche.

Pese a todo, en el parking de Pasarela sigue habiendo carencias, por ejemplo la falta de electricidad para que las barreras funcionen con normalidad de forma automática.

Recientemente, la empresa Impulsa ha sacado a concurso público la explotación de los aparcamientos de Parque Calderón, Bajamar 1 y Bajamar 2, una contratación a la que Feprodeca se presentará, aunque cree que las condiciones impuestas en el pliego de explotación de dichas bolsas de aparcamiento hacen difícil su gestión.