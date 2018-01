Facua desmiente a la Flave en relación al Consejo de Participación

La Federación Facua Cádiz, Consumidores en Acción ha emitido un comunicado ante las declaraciones de la Flave en relación a la suspensión de la reunión del Consejo General de Participación, que no se celebró por falta del quórum necesario. Facua señala que aunque no forma parte del Consejo, sí participa en sus reuniones como representante del Consejo Económico y de Desarrollo Local. Por ello, el presidente de Facua, David Cifredo, estuvo presente en la reunión suspendida, "por lo que la denuncia de la Flave de que a la mencionada reunión no asistió ningún representante de consejos sectoriales carece de fundamento". Facua afirma que fue la secretaria del Consejo, a petición de uno de los asistentes, quien determinó la falta del quorum necesario para que la reunión pudiera celebrarse.