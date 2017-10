Expectación ante la asamblea convocada por IU esta tarde en su sede

El futuro del pacto de Gobierno que mantienen el PSOE e IU en El Puerto puede depender de la asamblea de militantes que se celebra esta tarde a las 18:30 horas en la sede de la coalición, situada en la calle Larga.

El pasado viernes se reunió el Consejo Local de la coalición para analizar la situación surgida después de que la concejala de Participación Ciudadana, Matilde Roselló, decidiera desconvocar las asambleas de zona en las que se iban a debatir los Presupuestos Participativos 2018, que se pueden considerar bandera del pacto de Gobierno para IU. Esta decisión se debe a que los informes técnicos de viabilidad dependientes del área de Mantenimiento Urbano, gestionada por el PSOE, no se han realizado todavía.

Tras el debate del pasado viernes, el coordinador local de Izquierda Unida, Antonio Fernández, calificó como de “muy grave la suspensión de las asambleas de los presupuestos participativos, un proyecto fundamental para nuestra organización y nuestra forma de hacer política”. Por parte del PSOE se produjo un reconocimiento implícito de su responsabilidad en la suspensión de las asambleas, a la vez que una disculpa, que sin embargo no han terminado de resolver esta crisis.

El Consejo local de IU decidió convocar la asamblea de esta tarde para informar y recoger opiniones de la militancia en el seno del que se considera el órgano soberano de la coalición.

En principio, no parece que se vaya a producir una petición por parte de la asamblea para que se produzca la ruptura del pacto de gobierno. No obstante, durante el fin de semana se han producido algunos movimientos, como una reunión urgente convocada en la sede del PSOE, a la que asistieron los concejales de dicho partido y destacados socialistas, cuyo contenido no ha trascendido. Posteriormente, se iba a celebrar una reunión entre el alcalde y el coordinador de IU, a la sazón segundo de a bordo en el Gobierno municipal, Antonio Fernández, que finalmente no se llegó a producir.

Las opiniones entre la militancia de IU están divididas respecto a qué decisión tomar ante la imposibilidad de cumplir con el compromiso ciudadano que supone para la coalición la elaboración de los Presupuestos Participativos. Más aún cuando los Presupuestos Participativos del año 2017 no se han llevado todavía a la práctica debido a que no están aprobados todavía los Presupuestos Municipales, lo que ha producido malestar entre algunas entidades vecinales, que se han cuestionado seguir participando en el proceso.