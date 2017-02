Ecologistas acusa al PP de ser el "representante" de Aqualia

Ecologistas en Acción emitió ayer un comunicado en el que aseguraba que no les ha sorprendido "que el Partido Popular, una vez más, salga en defensa de los intereses de Aqualia-FFC y en contra del Ayuntamiento y de los portuenses".

El colectivo conservacionista recuerda que "el PP no apoyó la remunicipalización de Apemsa aprobada por mayoría absoluta en el Pleno del pasado mes de diciembre. En este punto no intervino ningún concejal del Partido Popular, demostrando su falta de argumentos para oponerse a algo tan lógico como que las competencias municipales, como son el abastecimiento y la depuración del agua, la gestione el propio Ayuntamiento. Ahora, de forma lamentable y torticera, intenta utilizar a los trabajadores de la EDAR para bloquear dicha remunicipalización, cuando es evidente que si Apemsa se hace cargo de la EDAR deberá subrogarse a la plantilla, que gozará de mayor estabilidad", señalan.

Para Ecologistas "es lamentable que el portavoz del PP, Germán Beardo, niegue la posibilidad de subrogación de la plantilla porque el contrato que firmó el PP con Aqualia no lo contempló, lo que ya dice mucho del escaso interés del PP por la plantilla de la EDAR. El contrato efectivamente no incluyó ninguna cláusula social que garantizara el empleo para la plantilla, lo que no quiere decir que no se pueda hacer, y sería lo más razonable", insisten.

También consideran que "el PP olvida que la única incertidumbre que planea sobre los trabajadores de Apemsa y la EDAR es la situación deficitaria a la que ha llevado a esta empresa la gestión de Aqualia. Fue el PP quien incluyó en el contrato de incorporación de un socio tecnológico que el director-gerente lo nombrara el socio minoritario -algo insólito-, esto es, Aqualia, y que esta empresa tendría derecho a llevarse el 5% de la facturación, sin que haya contrapartida de inversión alguna, lo que ha convertido a una empresa municipal solvente, que nunca tuvo pérdidas, en una empresa mixta deficitaria que puede terminar en la ruina".

Según los ecologistas "el PP debe explicar el por qué de tanto interés para que una empresa privada, que ha demostrado una absoluta incompetencia para conseguir que la EDAR funcione correctamente, siga gestionando la EDAR. Es evidente que la auditoría que se va a encargar para comprobar el coste real de la EDAR puede dar algún susto a los que han contratado este servicio por tres millones de euros al año sin conocer su coste real", advierten.

El colectivo concluye recordando que "el pleno es donde se sientan los representantes de los ciudadanos, que deben exigir una gestión eficaz y transparente de los servicios públicos".