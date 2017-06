Discrepancias con el párroco llevaron a la dimisión de la junta de El Carmen

Desavenencias con el director espiritual llevaron a la dimisión de la junta directiva de la hermandad de Nuestra Señora del Carmen. Aunque ya en diciembre del año 2016 se registró una primera dimisión dentro de la directiva, la renuncia en bloque de la corporación dirigida hasta entonces por el hermano mayor Jacob Romero, se produjo el pasado 26 de mayo. Tras dicha dimisión, el obispo de Asidonia-Jerez, José Mazuelos, emitió un comunicado en el que nombraba como comisaria provisional de la hermandad a Mar Vázquez Parra, hasta que se designe una nueva junta de gobierno, para lo cual no hay fecha por ahora.

Ayer, este diario se puso en comunicación con el párroco de la iglesia del Carmen y San Marcos, Antonio Durán Borrego, quien manifestó que era "el primer sorprendido de que la junta de gobierno hubiera presentado en bloque la dimisión". No obstante, preguntado por los motivos que han podido llevar a esa decisión, manifestó que la junta de gobierno "ha tenido una desconexión completa con la parroquia, desde el principio; la hermandad no ha participado de la vida de la parroquia". De esta forma, desde hace 14 meses no ha habido comunicación entre el director espiritual y la junta directiva, pese a los intentos del párroco por mantener una reunión con los responsables de la hermandad.

El párroco de San Marcos es director espiritual de El Carmen desde que llegó a dicha parroquia hace tres años. Confiesa que "es lastimoso lo sucedido y el párroco no se ha enterado directamente". Parece ser que alguna desavenencia pudo surgir también en la salida procesional de 2016, cuando los marineros pidieron incorporarse a la comitiva terrestre pero dicha incorporación no se contempló por parte de la junta de gobierno.

El objetivo ahora, no obstante, "es mirar hacia delante con confianza y firmeza, así como conseguir una salida procesional digna el próximo día 16, y reconstruir la comunión y la fraternidad dentro de la hermandad". La salida procesional de la Virgen del Carmen es objetivo prioritario, para lo cual se ha pedido "la implicación de los hermanos de la corporación, fieles y demás hermandades".

Para este viernes, a las 21:00 horas, se ha convocado en cabildo extraordinario en la parroquia a todos los miembros de la hermandad de El Carmen, en la cual la comisaria Mar Vázquez, designada por el obispo, explicará la situación existente. Ya el sábado, a las 11:30 horas, en las mismas dependencias de la iglesia se ha invitado a todos los armadores y marineros a una mesa de trabajo "con el fin de dignificar la festividad".

El traspaso de las llaves de las dependencias de la hermandad será en los próximos días, ya que la junta dimisionaria no ha hecho todavía entrega de las mismas.