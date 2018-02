Desmantelado el emblema del antiguo hotel Meliá Caballo Blanco

En la jornada de ayer se consumaba finalmente el desmantelamiento de la marquesina de entrada del antiguo hotel Caballo Blanco, coronada por una estructura metálica con la cabeza de un caballo, que daba nombre al establecimiento.

Operarios de una empresa de Chiclana procedían a retirar la estructura, al tiempo que se desmontaba también el monolito de piedra sobre el que descansaba el emblema.

Terminan, de esta forma, los trabajos de derribo de lo que fue la antigua fachada del hotel, que abrió sus puertas en 1962 y que durante muchos años fue todo un símbolo del turismo portuense.

En las últimas semanas desde el Ayuntamiento no se había aclarado si el emblema se conservaría de alguna manera, tal vez como vestigio del que fuera uno de los establecimientos más icónicos del turismo local, quizás para incorporarlo más adelante en el futuro hotel que pudiera abrir sus puertas en la zona. No obstante, según los trabajos acometidos en el día de ayer, parece que no es esa la intención y el emblema será retirado sin más.

Las obras de demolición comenzaron a principios de febrero, tras argumentar la empresa que no era posible atender los requerimientos del Ayuntamiento para que tapiara los huecos de puertas y ventanas y al adecentamiento y limpieza del interior del complejo abandonado porque dichos trabajos podían representar un riesgo para los operarios que entraran en el viejo hotel para realizarlos.

El establecimiento, que cerró sus puertas en 2006 de manera definitiva, quedó desde entonces abandonado pese a las intenciones iniciales de sus propietarios de reformarlo y reabrirlo incorporando nuevas instalaciones y una zona comercial, proyecto que quedó aparcado por las dificultades administrativas y la crisis.