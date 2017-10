Desestimado el recurso de Ecologistas contra la prórroga para la depuradora

El llamado Caso Apemsa sigue dando coletazos. Tras el sobreseimiento y archivo de la causa por parte del Juzgado portuense, mediante el auto emitido el pasado 14 de junio, y el posterior recurso de reforma presentado por Ecologistas en Acción, ahora de nuevo el Juzgado número 5 de El Puerto ha respondido a dicho recurso, rechazando el recurso presentado por el colectivo, en nombre de la plataforma Apemsa no se vende.

En agosto del año 2010 el Consejo de Administración de la empresa municipal de aguas, Apemsa, aprobaba con el voto favorable de todos sus miembros prorrogar los contratos vigentes ya entonces con la empresa Aqualia, para el mantenimiento y explotación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (Edar) de Las Galeras y para la limpieza y mantenimiento de la red de alcantarillado y estaciones de bombeo. Esta prórroga modificaba, no obstante, dichos contratos sustancialmente al incorporar dos obras, la construcción de un tanque para regular los caudales de entrada a Las Galeras y la duplicación de la impulsión de la estación de bombeo de la calle Aurora a la depuradora, . autorizando la prórroga por un periodo máximo de tres años, conforme a la legislación vigente. En diciembre de 2010 volvió a celebrarse nuevo Consejo de Administración y se decidió ampliar la prórroga a tres años más, es decir, un total de seis, por un importe total de 32,3 millones de euros.

Los ecologistas pueden ahora presentar recurso de apelación ante la Audiencia Provincial

La plataforma Apemsa no se vende consideró que con dicha adjudicación, sin concurso, podría haberse cometido un presunto delito de prevaricación por parte de los miembros del Consejo, una tesis que rechazan tanto la Fiscalía, en un escrito fechado el pasado 26 de septiembre, como el propio Juzgado número 5 de El Puerto, que rechaza el recurso de los ecologistas en un auto con fecha del día 16 de octubre.

El auto del Juzgado portuense hace suyas las alegaciones del Ministerio Fiscal y recuerda que "incluso en el Consejo de Administración celebrado el 13 de diciembre de 2010, los consejeros que no votaron a favor y que pertenecían a otros grupos políticos simplemente se abstuvieron, no mostrando oposición alguna ante un flagrante delito, supuesto, que se estaba cometiendo", y se indica que "debe ser otra la vía empleada para resolver la cuestión". También se indica que no existió en la prórroga de la adjudicación el dolo que exige el delito de prevaricación

Ecologistas en Acción ha anunciado ya que recurrirá este nuevo auto mediante apelación ante la Audiencia Provincial de Cádiz, para lo que dispone de un plazo de cinco días.