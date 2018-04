La Feria de El Puerto comienza esta noche con la inauguración del alumbrado que, cada año, pone color y sabor al Real de Las Banderas. Sin embargo, fue el pasado lunes cuando en una caseta del recinto comenzaron a sonar las primeras sevillanas de la ciudad.

Teresa Almendros, delegada de Diario de Cádiz en El Puerto, fue la encargada de dirigir y escribir el Pregón de Feria de la Hermandad de la Oración en el Huerto que, cada año, es un preludio de la apertura y comienzo de esta significativa fiesta. La caseta del Helo-Libo se llenó de color, música, vino y buen ambiente con el arranque de la representación de Almendros. Al lugar también acudieron diversos representantes políticos de la ciudad, entre ellos el alcalde, David de La Encina. Asimismo se acercaron a la caseta varios representantes de las más emblemáticas empresas de la ciudad, como es el caso de Iván Llanza de Osborne.

"Dejemos a un lado los problemas, la vida es un regalo y vivimos en una tierra maravillosa"

El periodista Pedro Payán, director de El Puerto Actualidad y amigo de Teresa, fue el encargado de presentar a la pregonera, ofreciendo al público unas emotivas palabras como prefacio de lo que allí iba a acontecer.

El pregón de la periodista estuvo marcado por la emotividad y el recuerdo de una infancia, juventud y madurez que la pregonera supo plasmar en las páginas que tenía preparadas para la ocasión. A ritmo de sevillanas, Teresa elaboró su crónica mas feriante, titulada Crónica de una periodista feriante, donde explicó su experiencia como feriante y trabajadora, resaltando las vicisitudes del oficio en Feria y también las alegrías que esta conlleva. Cabe destacar que fueron alegría y amistad los conceptos más repetidos durante el pregón. Almendros calificó la Feria de El Puerto como la "Feria de los amigos", donde todo el mundo tiene cabida y nadie niega una buena copa de fino o una ración de tortilla de patatas.

Durante el acto el flamenco estuvo muy presente, tanto que la hija de la pregonera, Julia González, interpretó una sevillana compuesta por ella y la propia Teresa para la ocasión. La academia de baile Milongas interpretó las sevillanas que sonaron durante el transcurso del acto, además de bailar la inédita versión de las Almendros, mientras que las guitarras sonaron de maravilla gracias a la participación en el Pregón de Antonio Villar y Javier Noriega.

Vasca de nacimiento, se considera una enamorada de la ciudad y de la Feria, afirmando que durante su estancia en El Puerto ha vivido los mejores años de su vida, algo que quiso recalcar durante el Pregón. Los amigos son un pilar fundamental de la periodista, al igual que sus padres, su marido y sus dos hijas. Por este motivo, el guión del pregón adoptó un tono amigable, familiar y nostálgico, evocando los sentimientos de los allí presentes para hacer una labor de retrospección para ahondar en los recuerdos más bellos de todo aquel que ha pasado alguna vez una Feria con amigos o familiares. "Esta es la Feria de la amistad y de los amigos, todos olvidamos nuestros problemas y nos escapamos de la realidad durante unas horas aquí, en Las Banderas", resaltó Almendros.

Cabe recordar que Teresa Almendros ha sido la encargada de pronunciar el 37 pregón de la Feria de la Hermandad del Olivo, siendo la segunda mujer en realizarlo, algo que quiso recordar la periodista durante el transcurso del acto. El hermano mayor de la Hermandad del Olivo, Antonio Romero, quiso agradecer a Teresa la labor realizada, afirmando que no han podido elegir mejor pregonera para esta nueva edición de la Feria.

Teresa Almendros quiso clausurar el acto brindando con una copa de vino fino con todos los allí presentes concluyendo con unas emotivas y evocativas palabras: "Quiero agradecerles su atención y su paciencia y que mi humilde visión de la Feria, en esta Crónica de una Periodista Feriante, haya sido de su agrado. Muchas gracias a todos los que me han acompañado en este pregón. Les animo a disfrutar de cinco días y seis noches de buen humor, alegría, música, gastronomía, buena compañía y buen ambiente. Aparquen sus problemas y sus preocupaciones durante unas horas. Piensen que la vida es un regalo y que vivimos en una tierra maravillosa cuyas tradiciones debemos cuidar para que sean un gran legado para nuestros hijos".

El alcalde de la ciudad, David de la Encina, también quiso felicitar públicamente a la periodista, a la que brindó unas palabras: "Enhorabuena porque has escrito un pregón con amor y pasión, como todo lo que haces. Has narrado desde tu experiencia la Feria de todos nosotros, la Feria desde la iniciación, de la juventud y de tu profesión. Como bien has dicho la Feria de Primavera y del Vino Fino es la de la amistad y la alegría", finalizó el alcalde de la ciudad.