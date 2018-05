Críticas del PSOE por el rechazo del PP en el Congreso a la nueva Comisaría

El PSOE local ha subrayado que en el día de ayer, martes 22, "se evidenció una vez más el desprecio del Partido Popular (PP) a El Puerto de Santa María, con el rechazo a la enmienda a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentada por el Grupo Socialista en el Congreso, que proponía la inclusión de una partida de 900.000 euros para iniciar el procedimiento para construcción de la nueva comisaría".

Para el alcalde, David de la Encina, "esto es una nueva tomadura de pelo del PP con los portuenses; pues cuando tienen que demostrar que apuestan por la ciudad es cuando dan la espalda a tantos vecinos y a los colectivos y sindicatos, que avalan la reclamación de dotar a la ciudad de una nueva Comisaría".

Los socialistas aluden a la aprobación ayer de los Presupuestos Generales del Estado que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados con el voto a favor del PP, Ciudadanos, PNV y una parte del voto de la comunidad canaria.

En ellos, David de la Encina ha recordado la situación en la que se encuentra la actual Comisaría , "con una evidente falta de espacio así como de recursos materiales y humanos", y ha querido destacar "la encomiable labor de sus profesionales que día a día y a pesar a de las condiciones, ejercen su trabajo con responsabilidad y profesionalidad".

Para el alcalde David de la Encina "es evidente que ni para el Gobierno de Mariano Rajoy ni para el PP local la Comisaría es una prioridad actualmente, ya que no solo no la previeron en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), si no que siguen votando contra las propuestas que planteamos los socialistas".

En este sentido, el alcalde ha lamentado "la falta de compromiso con la ciudad y coherencia del candidato popular", haciendo alusión al concejal Germán Beardo y al diputado Alfonso Candón; "quien nuevamente ha levantado su mano para decir no a El Puerto", según entiende el PSOE en una nota remitida a los medios.

Frente a esta actitud, los diputados socialistas por la provincia de Cádiz, "siguen representando a la provincia en el Congreso y solicitando aquellas demandas necesarias para la ciudadanía".

En el caso concreto de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, "se ha solicitado su construcción al Gobierno Central en diferentes ocasiones, habiendo obtenido siempre el rechazo del Partido Popular; tanto en la Comisión de Interior como en el Pleno del Congreso", según ha criticado el PSOE.