Critican el nuevo plazo para el derribo de los pisos de José Antonio

Desde Levantemos quieren encontrar una explicación a lo sucedido con los pisos de José Antonio, ya que según ha anunciado el Gobierno local habrá que esperar dos años más para ejecutar los derribos de los edificios que se están desalojando en la barriada.

La formación recalca que "es evidente la incompetencia del equipo de Gobierno con este asunto, que roza ya lo inadmisible. La situación de inseguridad, insalubridad y exclusión social que se está manteniendo en esos edificios no debe consentirse por parte de los responsables municipales", dicen desde Levantemos. No llegan a comprender cómo se ha concedido de dos años más a la Junta para el derribo de esos pisos. "Este nunca ha sido un tema que le haya interesado al equipo de Gobierno de PSOE e IU, quizás porque no está en una zona tan céntrica como la calle Larga, pero deben tener presente que es un foco en el que hay que intervenir de manera inmediata y no dar patadas hacia delante", opinan desde Levantemos.

La agrupación de electores añade que a finales de marzo el alcalde de la ciudad, David de la Encina, contactaba con el portavoz del grupo, José Antonio Oliva para convocarlo a una reunión con los vecinos y con la agencia Avra, de la Junta de Andalucía. Entiende el edil de Levantemos que fue en esa reunión en la que se fraguó el acuerdo de conceder dos años más a la Junta para seguir alargando el "calvario" de los vecinos que allí continúan viviendo y de la ciudadanía portuense en general, aunque finalmente nunca fueron convocados a ese encuentro y no saben el motivo.

Desde Levantemos instan al equipo de Gobierno "a que tome medidas inmediatas, que no se quede toda la barriada de José Antonio en el limbo estos dos años que han concedido de prórroga a la Junta de Andalucía". Afirman que "no se trata de continuar ignorando la problemática social de esa zona como hacía el Partido Popular. Se trata de intervenir e intentar poner soluciones a una situación insostenible". Para finalizar, hacen hincapié en que "tanto PSOE como IU están instalados en la misma política acomodada del marketing y las acciones superficiales", finalizan desde Levantemos.