-acaba de ser elegido por su partido como candidato a las elecciones de 2019. ¿Se siente con ganas para repetir en el cargo?

-Si, me siento con una auténtica inyección de orgullo y de moral. Orgullo por seguir representando la candidatura del partido con más historia de España y una importante trayectoria de lucha social, e ilusión porque en estos tres años, aún con muchas dificultades, creo que estamos representando principios innatos del socialismo que esta ciudad necesitaba desde hacía tiempo.

-Algunos partidos como el PP parece que han iniciado ya la campaña, con ejemplos como la reciente visita de Mariano Rajoy a la ciudad. ¿Va a ser una campaña más larga de lo habitual?

-Bueno, ya estábamos en campaña desde hace tiempo, lo hemos padecido en el pleno, cuando algunos se aprovecharon de la minoría del gobierno para hacer su propia campaña en negativo, en concreto el PP reventando y obstruyendo cualquier iniciativa del gobierno, solamente pensando en los intereses del Partido Popular.

-Usted gobierna en minoría y en pacto con Izquierda Unida. ¿Confía en que este acuerdo dure hasta el final del mandato?

-Sí, confío plenamente. Estamos volcados en arreglar problemas de la calle, tanto los concejales del PSOE como los de IU. Somos una piña a la hora de atender los problemas del día a día y dar prioridad en la acción de gobierno, sin hacer política de partido. Aunque siempre se dice que los pactos acaban rompiéndose antes del final del mandato, yo trabajo con la única perspectiva de que este pacto llegará hasta el final.

-Como líder del PSOE, ¿cree que superarán el número actual de concejales que tienen?

-Sí, tengo una absoluta confianza en que el PSOE superará esos resultados, gracias al mayor conocimiento del equipo y también al trabajo que llevamos realizado.

-Partir en una campaña electoral como alcalde, ¿es una ventaja o un inconveniente?

-Creo que estamos protagonizando ese gran cambio que pedía la ciudad y ser gobierno en este caso nos debe beneficiar, con la responsabilidad de que nos toca también dar trigo, y no solo predicar. Otros se pueden permitir solo predicar. El caso del PP es especialmente cuestionable porque la memoria está ahí, y todo el mundo sabe que no pueden predicar las cosas que no hicieron durante ocho años.

-En cuanto al equipo que le acompañará. ¿Se ha planteado ya este tema en el PSOE? ¿Será una candidatura continuista?

-Le puedo asegurar que no se ha hablado hasta ahora de nombres, ni ningún concejal me ha hecho ningún planteamiento al respecto. Solamente se ha hecho la proclamación del candidato, en este caso sin necesidad de primarias. En cuanto a la candidatura, todavía no me he puesto a ello porque estoy volcado en que los que están se entreguen hasta la última gota para llegar a junio de 2019 pensando solo en resolver los problemas de los vecinos, no en entrar en una candidatura.

-Una de las características que tendrá esta campaña es la de multitud de pequeñas formaciones de nuevo cuño concurriendo a los comicios. ¿No confía ya tanto la gente en los grandes partidos?

-Yo creo que eso en el caso de El Puerto no es nuevo. Ha habido citas electorales con hasta nueve candidaturas en liza. Es más, pienso que en esta etapa va a haber una contracción en ese proceso. Hubo una gran eclosión pero se ha visto que aquellos que venían prometiendo la nueva política no son nada nuevo. Creo que el voto se va a concentrar de nuevo en los partidos que han demostrado sobradamente que están ahí con un compromiso. En el caso del PSOE, creo que va a ser un valor en alza.

-Cuando llegó a la Alcaldía una de sus intenciones fue poner orden en las concejalías. ¿Cree que la situación ha mejorado o los técnicos siguen teniendo mucho poder?

-El sistema que tenemos en España es sumamente burocrático y proteccionista. Está basado en una excesiva tramitación y por desgracia, eso es ralentizador. Hemos cambiado cosas, pero queda mucho por cambiar en el marco que tenemos. Además en El Puerto hay situaciones que se definieron en un marco anterior como un PGOU tremendamente enrevesado y reduccionista. Hemos acometido ya algunas modificaciones pero llevan meses de trabajo. Además tenemos un corsé asfixiante que es el Plan de Ajuste firmado por el PP. Hay una exigencia burocrática excesiva pero no es achacable a la voluntad de los técnicos.

-¿Cree que en estos tres años la ciudad ha mejorado lo suficiente?

-Ha mejorado en cuestiones concretas, pero todavía falta mucho tiempo para cambiar grandes y pequeñas cosas. No significa que no las tengamos previstas, pero son procesos. Una degradación de tantos años como la del centro histórico no se revierte en un año. Se ha cambiado en el aspecto social, queremos ser un ayuntamiento cercano a la ciudadanía, hemos dado la cara en los conflictos laborales, estamos entregados y con total disponibilidad y se han llevado actividades e inversiones a las barriadas. Sigue quedando pendiente el estado del centro, la única receta se llama Peprichye y está por llegar. También la tradicional apatía de los portuenses se está superando y es algo que agradezco. Los ciudadanos deben colaborar y saben que este ayuntamiento escucha.

-De aquí a las elecciones, ¿qué proyectos se pueden materializar para que el ciudadano valore si ha habido un avance?

-Se tienen que visibilizar la mejora en la limpieza, ya en marcha desde diciembre; hay que traer el Juzgado al centro (algo que se licitará de aquí a septiembre); se va a inaugurar la estación del catamarán en agosto; se firmará el convenio para levantar la estación de autobuses, en noviembre; el centro de salud de la Zona Norte ya está avanzado; la reforma del mercado será también a corto plazo; se pintarán fachadas del centro de la mano de entidades colaboradoras; se van a adecentar y engalanar calles mediante flores y elementos de ornato... No hay que olvidar tampoco la estrategia Edusi, que son inversiones en un plazo de siete años.

-¿Con qué actuación o logro se quedaría de los tres años que lleva al frente de la Alcaldía?

-Sobre todo con el trabajo de base. Son actuaciones que a lo mejor no nos dan rentabilidad electoral, pero han empezado a cambiar tendencias que agradecerán quienes lleguen después. Por decir un proyecto, estoy muy satisfecho de haber desbloqueado y puesto en marcha la construcción del centro de salud Ángel Salvatierra.