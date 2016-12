Concedida la licencia para la ampliación de El Centro Inglés y la mejora de sus accesos

La junta de Gobierno local celebrada ayer concedió licencia de obras para la ampliación de El Centro Inglés y la mejora de sus accesos. De esta forma, se concedió una doble licencia, según informó el responsable municipal de Urbanismo, Antonio Fernández. Por una parte, se concedió al centro de enseñanza licencia para la ampliación de las instalaciones, y también una segunda licencia para la realización de obras de urbanización en los viales de acceso al edificio, que se ampliarán con un tercer carril, tanto en la avenida Víctimas del Terrorismo como en la avenida de Fuentebravía, que se sumará a los dos carriles que ya tienen dichas avenidas y servirá para facilitar la entrada al centro de enseñanza. La obra de ampliación de los viales usará terrenos del centro de enseñanza y tiene un plazo de ejecución de 4 meses, debiendo empezar en un mes. En cuanto a la ampliación del centro el plazo es de 20 meses, y el comienzo de la obra 6 meses desde que se notifica la concesión de la licencia.

El Centro Inglés y Caja Rural alcanzaron a primeros de noviembre un acuerdo para la financiación de la construcción del proyecto de ampliación de las instalaciones , al que han dado el nombre de Looking to the Future (Mirando hacia el futuro). Dicha financiación hará posible que El Centro Inglés cuente, una vez realizada la ampliación, con unas instalaciones de 22.312 metros cuadrados, lo que supone 9.000 metros cuadrados más, así como su integración con los edificios existentes, respetando las zonas verdes como recreo. Las nuevas instalaciones contemplan espacios para nuevas aulas, modernas áreas de servicios comunes, comedor, zonas deportivas con piscina cubierta y pistas de pádel, área de administración y atención a las familias. La empresa constructora Sacyr ejecutará esta obra.