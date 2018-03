Compromiso con el Proyecto Popular

¿Por qué tomaré posesión del Acta de Concejal? Esta pregunta me la han hecho allegados y familiares, además de habérmela hecho varias veces a mí mismo. Creo es por responsabilidad y compromiso con un gran proyecto que comenzó hace tres años de la mano de mi amigo Alfonso Candón y que ahora, por circunstancias de la vida, lo lidera Germán Beardo al que conozco desde hace veinte años, trabajador incansable y portuense a mas no poder. Por otro lado, considero que en estos momentos el Partido Popular es la mejor opción para comandar nuestra ciudad hacia el progreso y ponerla donde se merece, una ciudad limpia, segura, con un casco histórico cuidado, Empresas fuertes que generen trabajo y riqueza, un Centro lleno de comercios, turismo los 365 días del año, …. En estos momentos no se puede fallar a un colectivo que apostó por mí para representarlo, por tanto trabajaré y aportaré mi granito para mejorar nuestra Ciudad, actualmente sin rumbo y perdida a la deriva.

Por otro lado, me sorprende mucho el revuelo causado entre los diferentes Partidos de El Puerto y ciudadanos que constantemente insultan y menosprecian, sin conocer los hechos, en redes sociales al Partido Popular en estos momentos, parece que ahora todo vale. Simplemente, como ocurre en todas las asociaciones (vecinales, políticas, sindicales, culturales, …) hay disparidad de pareceres y, gracias a Dios, no todos pensamos igual lo que hace que se enriquezca el colectivo y aprendamos unos de otros. Las decisiones personales de mis tres compañeros, y amigos ante todo, de dar un paso al lado por razones respetables y mantener un criterio diferente han sido tomadas con libertad, dejando sinceridad y buen hacer desde el primer día. En cambio, otras dimisiones de otros partidos han sido obligadas por lo que el grave problema que le venía encima, incluso camuflándolas con justificaciones banales. Aunque no es mi problema, cada cual con su conciencia, pero que nadie intente dar lecciones de moral en todas las casas hay que barrer mucho. También llama la atención el aprovechamiento de esta circunstancia de quien tiene Ansia de Poder, ofreciéndose a varias puertas para liderar candidaturas para, una vez no conseguir su objetivo incluso con la colaboración del poder radiofónico, dar riendas sueltas a la imaginación y al teclado para desprestigiar para hacer leña del árbol caído. Una pena comenzar una nueva singladura de esta manera, parece que ahora todo vale para conseguir beneficios personales.

Como decía al principio, tenemos un proyecto ilusionante con futuro y fuerte, con un Candidato, Germán Beardo, arropado y apreciado por el Comité Local y Provincial, lo que otros no pueden decir que no pertenecen a la Ejecutiva Provincial de su partido. Contamos con un buen grupo de trabajo mezcla de juventud preparada y adultos con experiencia política y en la vida, no nos faltan las ganas para esforzarnos día a día y ser constantes para llevar el bienestar a nuestros vecinos. No nos achanta los comentarios fuera de tonos ni las injurias y mucho menos las ofensas, nosotros no somos así, respeto y tolerancia.

Gracias a todos los afiliados y simpatizantes por el apoyo y lealtad al Partido Popular estos días, un pilar importante para seguir trabajando por El Puerto, nuestra querida Ciudad.