Comerciantes y vecinos de Larga, hartos de los cambios de tráfico

Comerciantes y vecinos del último tramo de la calle Larga remitieron ayer a este periódico un comunicado en el que lamentaban algunas decisiones municipales, "después de soportar meses de obras con las correspondientes incomodidades y suciedad".

Los autores del comunicado afirman estar "satisfechos con el resultado, aunque una vez terminada la obra no se le ha dado una buena limpieza ni a la calle ni a la plaza de los Jazmines".

Pero los vecinos y comerciantes de la zona añaden que "lo que no entendemos es el motivo del cambio de dirección para acceder a dicha calle, ni de la reducción de zonas de aparcamiento. ¿Quién es el que está al cargo de la regulación del tráfico en nuestra ciudad? Parece que no es de El Puerto, o no conoce nuestra preciosa ciudad, la cual se está cerrando a los portuenses y visitantes", se quejan.

Como ejemplos, ponen el de la calle Espíritu Santo, "donde la mitad de la calle esta en dos direcciones encontradas hacia la calle Albareda". También hablan del caso de la avenida de la Estación, que se encuentra ahora en dos sentidos "quedando muy estrecha la calle para tanta circulación", lamentan.

Y ahora, el último episodio ha sido el cierre de una calle en la plaza de los Jazmines, "donde se ha cambiado el sentido en la esquina de Cielo impidiendo el acceso a la calle Larga, en dirección a la estación de trenes o a Cádiz. Este cambio es innecesario, ya que a menos de cincuenta metros hay una glorieta para poder acceder a la calle Cielo", se quejan.

Por último, añaden que "se han suprimido al menos una veintena de aparcamientos en la calle Larga (en concreto junto a la plaza de los Jazmines), siendo coches que no obstaculizan ni al trafico ni al peatón. Así cada vez se hace más difícil acceder al centro, terminaréis por quemar y matar a nuestra preciosa ciudad", concluyen los autores del comunicado al final del escrito, en alusión a los responsables municipales encargados de tomar este tipo de decisiones.

En el caso de la calle Espíritu Santo, desde que se cambió de dirección el tramo entre Larga y Albareda no hay día en que no se metan en dirección prohibida un sinfín de vehículos, sin que nadie haga nada por evitarlo. En teoría el cambio se realizó por las obras del aparcamiento de Pozos Dulces, unas obras que a día de hoy siguen paradas y sin visos de continuar a corto plazo.