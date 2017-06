Colas en las oficinas del Santander por las tasas para la Selectividad

Desde primera hora de la mañana de ayer las oficinas del Banco de Santander registraron grandes colas, a causa del escaso plazo concedido a los estudiantes para el pago de las tasas de la Prueba de Acceso a la Universidad, la temida Selectividad.

El motivo de estas aglomeraciones era que los aspirantes a realizar esta prueba apenas disponían de un día para realizar el pago de estas tasas, que tenía que hacerse de manera personal en las oficinas, sin admitirse transferencias ni pago por cajeros. Una vez abonadas dichas tasas en ventanilla, con el sello de la entidad, los alumnos debían entregar la documentación en sus respectivos centros para que estos la remitieran de nuevo a la UCA, para obtener de nuevo la documentación necesaria para poder realizar el examen.

Directores de centros consultados por este periódico explicaron ayer que habitualmente estas tasas se tienen que abonar en un plazo mínimo, y de una manera bastante poco eficiente al no admitirse otro sistema que la personación en las oficinas. No obstante, en esta ocasión la documentación procedente de la UCA no llegó a los centros hasta las tres de la tarde del miércoles, por lo que los pagos se concentraron en el día de ayer, aunque los más rezagados aún dispondrán hoy de unas horas para poder pagar la tasa si aún no lo han hecho.

Hay que destacar que este año la Selectividad se ha adelantado un día en Andalucía, ya que habitualmente comienza un martes cuando en esta ocasión el primer examen será el próximo lunes. El motivo de este adelanto es la festividad del Corpus, que se celebra el jueves 15 en algunas provincias, siendo día festivo.

A lo largo de la mañana de ayer fueron muchos los usuarios que se quejaron por estas colas en las sucursales del Santander (única entidad en la que se podían hacer los pagos, al ser el banco con el que trabaja la UCA), ya que la aglomeración de personas a primera hora de la mañana no sólo afectó a quienes esperaban para poder realizar este trámite, sino también a otros clientes del banco que acudían para hacer sus gestiones, y tuvieron que aguardar largas colas.

También en las secretarías de los centros de Bachillerato tuvieron más trabajo de lo habitual, con la tramitación de estos documentos necesarios para realizar la prueba.