Ciudadanos se interesa por las ayudas para los productos frescos

El concejal de Ciudadanos Javier Cuvillo ha registrado una pregunta para el equipo de gobierno, interesándose por el programa de ayuda a la compra de productos frescos de primera necesidad para las familias sin recursos. Como recuerda el edil "hace unos años desde Bienestar Social se inició una campaña conocida como 'ayuda a los frescos'. Este programa ayudaba a muchos portuenses que no podían permitirse alimentar a sus hijos con carnes, pescados, frutas o verduras debido a su elevado coste, ocasionando en menores de nuestra ciudad un déficit en su alimentación".

El concejal añade que "hace un año lleve al pleno la reinstauración de este programa, ya que con la llegada del nuevo equipo de gobierno, desde Bienestar Social se paralizó sin dar explicaciones a los usuarios. Sin él, muchas familias ven como no pueden proporcionar una correcta alimentación para sus hijos. Sorprendentemente en el pleno el grupo de Levantemos, que era el responsable del área de Bienestar Social, no apoyó nuestra propuesta, alegando que era "indigno" para las familias que lo solicitaban y se comprometieron a instaurar la ayuda de una manera más digna", aunque dice que "después de un año y con el cambio de responsable del área, esta ayuda no se ha empezado a dar de nuevo a las familias necesitadas de nuestra ciudad".

"Sigo recibiendo quejas de muchos portuenses que no pueden acceder a alimentos tan básicos como verduras, frutas, carne o pescado y ahora con la subida de precios de estos productos menos aún", denuncia el edil, que ante la falta de contestación desde el área de Bienestar Social de una fecha de reactivación ha registrado una pregunta por escrito.