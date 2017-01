Ciudadanos denuncia el mal estado de un solar de Las Nieves

Tras recibir las quejas de los vecinos de Las Nieves por el estado de un solar de la zona, que se encuentra abandonado y lleno de neumáticos, el concejal de Ciudadanos Javier Cuvillo ha vuelto a denunciar la situación. "Hemos seguido los cauces legales y hemos registrado en el Ayuntamiento un escrito informando al equipo de gobierno de la peligrosidad de que cientos de neumáticos estén abandonados al lado de una zona de viviendas y no hacen nada", ha comenzado explicando el concejal, para continuar señalando que "en estas fiestas ya se inició un incendio dentro del solar, donde habían niños jugando y se tuvo que avisar a la Policía. No entiendo qué necesita el alcalde, David de la Encina, para hacer que sus concejales o él mismo comiencen a trabajar, ¿que lamentemos más daños?", se pregunta el concejal tras verificar que después del escrito y del aviso a la PolicíaLocal no se ha actuado en la zona.

"Entendemos que son muchas áreas para un equipo de gobierno cada vez más escaso y cansado", dice el edil, para finalizar señalando que "esta vez tienen que trabajar, no se trata de una falta de mantenimiento, se trata de cientos de neumáticos abandonados, pegados a casas, a un colegio… esperemos que no tengamos que lamentar nada y que de una vez se den por enterados del tema y actúen".