Ciudadanos: "El contrato de Las Calandrias nos sorprende en plena Navidad"

El grupo portuense de Ciudadanos sale al paso de los últimos acontecimientos de Las Calandrias. Su portavoz, Silvia Gómez, ha manifestado que "las declaraciones del concejal de Medio Ambiente, Antonio Chacón, y el portavoz de IU, Antonio Fernández son bastantes sorprendentes en tanto que afirman que se basan en informes técnicos".

Silvia Gómez ha manifestado que "a los grupos de la oposición no se les ha informado de nada al respecto". "Esta decisión es muy importante para la ciudad, que no depende de razones exclusivamente económicas, con lo que esperamos que no haya sido tomada por el concejal de Medio Ambiente, como otras a las que nos tiene acostumbradas, el caso del Centro de Animales, y que luego tenga que volverse atrás", ha criticado la concejala.