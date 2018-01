Celebrada la vista por el recurso de 'Apemsa no se vende'

La Audiencia Provincial analizó ayer los dos vídeos que no habían sido visualizados en primera instancia por el Juzgado nº 3 de El Puerto, que condenó a tres ecologistas de la 'Plataforma Apemsa no se vende' (Carmen Calzado, Juan Clavero y María Fernández) al pago de 5.000 euros cada uno y la publicación íntegra de la sentencia (con un coste cercano a los 100.000 euros) por supuestamente atentar contra el honor del exconsejero delegado de Apemsa Daniel Pérez. Numeroso público acudió a la sala en apoyo de los ecologistas, entre ellos concejales de Levantemos y miembros del Foro Social. En declaraciones a este diario Juan Clavero declaró: "Estamos muy satisfechos porque tanto el Tribunal como el público asistente han podido comprobar en la hora de grabación de vídeo que en las dos ruedas de prensa que sustentaban la denuncia no hay ni una sola acusación injuriosa sobre Daniel Pérez". Clavero manifestó que tras la visualización del vídeo por la sala segunda de la Audiencia Provincial, el abogado de la acusación "se ha dedicado a hacernos responsables basándose en notas de prensa y noticias en redes sociales con las que en el juicio quedó claro que no teníamos nada que ver". El supuesto atentado contra el honor se basa en una pregunta que hicieron en una de las ruedas de prensa para conocer si Apemsa seguía contratando con una empresa relacionada con un socio del exgerente.