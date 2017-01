"Que vaya a Cádiz y exija a la APBC que revoque la subasta"

El secretario general del PP de El Puerto, Isidoro Seco, ha respondido a las declaraciones del alcalde David de la Encina y del concejal Antonio Fernández acerca de los terrenos de La Puntilla. En este sentido, ha comentado que "De la Encina encarna el papel de mentiroso compulsivo y Fernández de monigote del alcalde". Isidoro Seco afirma que "el bipartito PSOE-IU está siendo un auténtico veneno para El Puerto. De la Encina demuestra su nivel de cinismo político porque él sabe que la venta no está paralizada por el Consejo de Administración de APBC de su amigo socialista José Luis Blanco, sino que todo lo contrario, la APBC continúa los pasos para la subasta como ha sido la comunicación a la Dirección General de Patrimonio. El alcalde de la mentira quiere trasladar a otras instituciones un problema que origina su compañero de partido socialista".

Apunta Seco "como ya explicase el presidente del PP, toda la escenificación de los terrenos de la Puntilla, son una película de cine barato, que sorprendentemente, la IU de Antonio Fernández le compra a De la Encina para así mantenerse en sus delegaciones y seguir cobrando sus sueldos. Así demuestra Fernández su ansiedad por llegar a final de mes gracias al sueldo que le proporcionamos todos los portuenses con nuestros impuestos".

Seco asegura que "Fernández que ha tenido supuestamente la desfachatez de decirle al presidente de Puertos de Estado que a ver cómo le vende eso a los suyos, lo que evidencia que antepone su sueldo a decirle la verdad a sus votantes". Recalca el secretario del PP que "han demostrado que no les importa en absoluto ni la ciudad ni lo que reclaman los portuenses, sino culpar a los de enfrente de algo que ellos no saben solucionar, como también hacen con Suvipuerto e Impulsa, que están quebrando porque antes de entrar en política no han gestionado ni la economía de sus casas".

Seco exige a De la Encina que "se vaya a Cádiz y convenza al presidente de la Autoridad Portuaria para que convoque un consejo de administración que revoque el acuerdo de 29 de noviembre de 2016 en el que se pone en subasta los terrenos. Esa es la única manera de que no se vendan los terrenos de la Puntilla. Todo lo demás son mentiras y humo del alcalde por accidente y su bastón de apoyo".

Por último, exige a De la Encina que "dimita y deje la ciudad en manos de aquellos que fueron elegidos para gobernarla, ya que su desgobierno está siendo nefasto para el desarrollo de la ciudad y los portuenses están hasta el gorro de este bipartito de PSOE-IU que no se representa ni a ellos mismos".