El CSIF plantea un recurso de reposición por la creación de una bolsa de empleo de arqueólogo

La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) ha planteado un recurso de reposición ante la creación de una bolsa de empleo de arqueología por parte del Ayuntamiento de El Puerto. La bolsa de empleo está destinada a la selección de un máximo de diez personas que tengan la titulación y otros méritos para puntuar, lo que, unido a pruebas y exámenes, determinarán el puesto que ocupe cada solicitud presentada. La apertura de dicha bolsa ha generado controversia por varias razones.

En primer lugar, se da la circunstancia de que el puesto de Arqueólogo no existe en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento, en la que debería venir recogida de forma explícita para poder ofertarse, tal como obliga la normativa en estos casos. Además de no estar recogida en la RPT, si se llegara a aprobar su inclusión y por lo tanto se creara dicho puesto de trabajo en el organigrama de la administración municipal, esto se tendría que hacer de forma obligatoria mediante su aprobación en el Pleno de la Corporación. Una vez aprobado e incluido en la RPT, el procedimiento obligaría en primer lugar a tratar de cubrir la nueva plaza de arqueólogo con personal municipal, mediante el sistema de promoción interna, con lo cual habría que recurrir antes de todo al personal de la plantilla del propio Ayuntamiento. Sólo en caso de que no se pudiera cubrir la plaza con personal municipal, esta se podría ofrecer al exterior, mediante la creación de la citada bolsa de empleo.

La Central Sindical CSIF ha explicado que no ha sido este el procedimiento que se ha seguido en el caso de la bolsa de empleo de arqueólogo ni en el de otra bolsa que se abrió hace algo más de un mes para Técnico Medio de Deportes. Por el contrario se ha optado por la creación de la bolsa en un contexto, además, en el que el Plan de Ajuste pone serias trabas hasta 2023 para la creación de nuevas plazas dentro del organigrama administrativo local, donde los puestos de los empleados o funcionarios que se jubilan no se amortizan.

Según se recoge en el anuncio para entrar en la bolsa de empleo, "debido a los recursos presentados contra la convocatoria pendientes de resolver, la fecha de publicación del lugar, día y hora del inicio del procedimiento selectivo, el número de pruebas y la composición de la Comisión Seleccionadora, se hará público el día 1 de junio", es decir hoy mismo.

La representación sindical del CSIF en el Ayuntamiento ha pedido una reunión con el alcalde David de la Encina y con la concejalía de Personal para que les expliquen cuál es el objeto de la creación de la bolsa de empleo. Normalmente, las bolsas se conforman para poder contar con personal para cubrir las bajas temporales. La duración de cada bolsa de empleo es cinco años. El CSIF espera que los responsables políticos les convoquen para reunirse con ellos y exigirles "que las cosa se hagan como hay que hacerlas".