El CEIP Marqués de Santa Cruz corre a beneficio de la Fundación Pablo Ugarte

El CEIP Marqués de Santa Cruz organiza la III Carrera Campo a través Día de la Primavera a beneficio de la Fundación Pablo Ugarte contra el cáncer infantil.

La carrera se celebrará el jueves, día 6, a partir de las 10:00 horas, en el parque del Poblado Naval, junto al colegio, donde se ha diseñado un circuito en el que los participantes deberán completar un recorrido de 250, 500, 750 o 1000 metros, en función de la categoría en la que estén inscritos, que dependerá del curso y edad.

Los estudiantes de 6º de primaria se encargarán de organizar todo el evento, haciendo las funciones de entrenadores, jueces, secretarios y voluntarios. Podrán participar en la carrera benéfica niños y niñas, de 3 hasta 12 años, del colegio público Marqués de Santa Cruz, y los docentes, padres y madres de alumnos del centro.

Las carreras serán mixtas, por lo que no habrá distinción en la clasificación de masculino ni femenino. Tampoco habrá premios, excepto la satisfacción intrínseca que conlleva colaborar en el proyecto benéfico, aunque se otorgará a todos los deportistas que lleguen a meta una pieza de fruta y un refresco.

Además, las clasificaciones de las carreras se expondrán en el tablón de anuncios del colegio después de Semana Santa. La organización podrá descalificar a todo deportista que no corra con el dorsal visible, no lo lleve al llegar a meta, no cumpla las distancias marcadas, o tenga una actitud antideportiva con el resto de participantes, jueces o entrenadores.

Los participantes deberán correr con la debida autorización y el colegio facilitará el acceso a los servicios médicos para cualquier posible incidencia.