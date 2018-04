Bipartito y Levantemos se emplazan para otra cita sobre el presupuesto

En la tarde del lunes se celebraba una reunión entre el concejal de Economía y hacienda, Antonio Fernández, y responsables de la agrupación de electores Levantemos El Puerto. El motivo era tratar de avanzar en el borrador de los presupuestos municipales para 2018, entregado recientemente por el gobierno municipal a los diferentes grupos, y tratar de alcanzar un acuerdo para la aprobación en pleno del documento.

La reunión, sin embargo, no dio demasiados frutos. Aunque se prolongó durante más de dos horas -el alcalde, David de la Encina, no pudo estar presente- lo cierto es que el encuentro se centró más en comprobar el cumplimiento de las demandas planteadas por levantemos como condicionantes previos a la aprobación del presupuesto que en el contenido del presupuesto en sí.

Los vecinos consideran que las partidas para Mantenimiento Urbano son escasas

Entre otras cuestiones, Levantemos ha obtenido ya una de las cuestiones que había puesto sobre la mesa hace unos meses, la retirada de la ordenanza municipal de Convivencia. Quedan pendientes, no obstante, otras peticiones que la agrupación de electores considera imprescindibles, como el plan de actuación para la Concejalía de Bienestar Social o algunos informes sobre el funcionamiento de las contratas municipales.

A la espera de comprobar si realmente se está trabajando en estas demandas por parte del gobierno municipal, levantemos y gobierno se han emplazado para una nueva reunión, que seguramente se celebrará la semana próxima.

Por otro lado, hace unos días el concejal de Economía y Hacienda se reunía también con la Federación Local de Asociaciones de Vecinos (Flave), a quienes presentó el borrador del documento de presupuestos.

La Flave no había podido revisar el documento con detalle antes de esta reunión, por lo que se emplazó a Antonio Fernández a otra reunión para analizar más a fondo el documento. En esta ocasión la federación mostró su interés por las partidas de carácter general, sobre todo en materia de mantenimiento urbano, medio ambiente y presupuestos participativos.

Por lo que respecta a mantenimiento urbano, desde la entidad se aprecia que las partidas destinadas "son de escasa cuantía, por lo que no pueden dar respuesta a las necesidades reales de la ciudad". Con respecto al medio ambiente, les preocupa sobre todo el mantenimiento de algunos parques locales, una situación que no está contemplada en el actual contrato de parques y jardines y que tampoco se contempla en el presupuesto con una alternativa", señalan.

En lo relativo a las propuestas de los dos últimos años de los presupuestos participativos, sí están contempladas las partidas correspondientes.

Desde la Federación Local de Asociaciones de Vecinos se ha querido hacer además "una llamada de atención a todos los responsables políticos de la corporación municipal, para que con independencia de sus colores o sus ideas logren sacar adelante los presupuestos municipales y la ciudad pueda avanzar y salga del estancamiento actual. Esto es una cuestión de responsabilidad con nuestra ciudad y no un trofeo de partidos", recuerdan.

La Flave también es consciente de que "no es el presupuesto que queremos, pero si no se aprueba no tendremos ninguno y mientras tanto la ciudad continuará a la deriva", concluyeron.