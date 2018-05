La Biblioteca inaugura una muestra que recrea los sucesos y la cultura de Mayo del 68

Mayo del 68 se hace visible en la Biblioteca Pública Rafael Esteban Poullet. Y lo hace con una exposición que además de recrear el ambiente de aquel acontecimiento histórico que marcó una época es una ocasión perfecta para conocer fondos bibliográficos y documentales que se conservan en los depósitos y estanterías y no salen a la luz de forma frecuente. La exposición se inauguró ayer, con la asistencia de la concejala María Eugenia Lara. La muestra aprovecha la efeméride para contextualizar el momento histórico, recreando la habitación de un estudiante de la época, en la que se despliega toda la iconografía propia de aquella etapa, desde la máquina de escribir Olivetti, pasando por un rudimentario radio casette, o las consignas e imágenes de iconos culturales e históricos del momento: desde Los Beatles, El Ché Guevara, la guerra de Vietnam, o la Primavera de Praga, pasando por el asesinato de Kennedy o de Martin Luther King. Un año convulso que cambió el mundo y que se condensa en esta exposición, donde se muestran documentales que sirven para ofrecer al espectador una idea de cómo fueron aquellos acontecimientos. La exposición no está centrada tan sólo en el conocido mayo francés, sino que también recoge El Puerto del momento, donde no se percibía ninguno de esos grandes movimientos, aunque sí un cierto desarrollo urbanístico. Tal como explicó el personal de la biblioteca pública, que ha diseñado la exposición, se han puesto además a disposición del público novelas de los años 60, libros de cultura e historia, biografías de los protagonistas, y otros volúmenes de la biblioteca, algunos sacados de los depósitos para la ocasión. La concejala subrayó que gracias a iniciativas como esta la Biblioteca ejerce también una función directa de fomento de la lectura.