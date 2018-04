"Las Beatillas ha sido un ejemplo de la especulación urbanística"

Ecologistas en Acción ha recibido con satisfacción la demolición del macrocomplejo turístico Las Beatillas, construido ilegalmente por la empresa inmobiliaria JALE en un Sistema General de Espacios Libres, y sin licencia de obras. Para el colectivo "Las Beatillas ha sido un claro ejemplo de la especulación urbanística que cebó a la burbuja inmobiliaria y que llevó a este país al desastre. Todo ello aderezado con tramas corruptas, complicidades políticas e incompetencia en la ejecución de las normas urbanísticas y las sentencias judiciales", dicen.

Para los ecologistas "no es de recibo que se proceda a demoler unos edificios ilegales casi 20 años después de su construcción, y 15 años después de haber sido declarados ilegales por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Cuando se inició su construcción el entonces alcalde, Hernán Díaz, permitió estas obras ilegales. Tras las denuncias de Ecologistas en Acción la Junta de Andalucía intervino, exigiendo al Ayuntamiento la paralización de las obras, a lo que se opuso el equipo de gobierno, constituido entonces por IP y PSOE, lo que llevó a que la Junta retirase las competencias urbanísticas al Ayuntamiento y procediera a decretar el derribo de este complejo ilegal. Después vinieron la exasperante lentitud de la justicia y la incapacidad y nulo interés de la Junta de Andalucía por ejecutar las sentencias favorables al derribo de Las Beatillas. Muy importante, y todo un precedente, fue la sentencia del Tribunal Supremo de 2011 que determinó, en relación con los perjuicios a los que siempre aluden los constructores ilegales y los políticos locales con las ordenes de demolición, que son los responsables de las obras los que se han colocado en dicha situación, llegando a calificar a Las Beatillas como un alarde de antijuricidad urbanística", recuerdan.

El colectivo asegura que estará ahora muy pendiente del proceso de derribo

Mientras tanto, señalan que "el Ayuntamiento permitió que se mantuviera abierto este complejo ilegal y llegaron las presiones y amenazas contra los ecologistas por defender la legalidad urbanística. No satisfecho, Hernán Díaz vendió una amplia zona de la Sierra de San Cristóbal -240.923 m2- colindante con Las Beatillas a la empresa inmobiliaria JALE a precio de saldo, 7,20 euros/m2. ¡Un regalo! Pero llegó el estallido de la burbuja inmobiliaria y la ruina de JALE porque la ambición acabó con el negocio", sentencian.

El comunicado de los ecologistas añade que "ahora habría que recordar a los responsables todo este increíble culebrón de corrupción y especulación urbanística. Al ex alcalde Hernán Díaz, que ya atesora numerosas condenas penales, y a su socio Ignacio García de Quirós (PSOE) por permitir su construcción y funcionamiento; al ex concejal de Urbanismo Pedro Alamillos, que llegó a montar una campaña en defensa de Las Beatillas, al ex alcalde del PP Enrique Moresco y su socio del PA Antonio Jesús Ruiz, que apoyaron el PGOU iniciado por IP-PSOE para amnistiar este complejo ilegal, pretendiendo ampliarlo con una macrourbanización de 1.000 viviendas, un campo de golf y un centro comercial, todo paralizado a instancias de Ecologistas en Acción. Y a los partidos -IP, PP y PSOE- que se pusieron de acuerdo para votar en el Pleno municipal que se solicitara a la Junta la legalización de Las Beatillas. Ahora el alcalde del PSOE ha mostrado su satisfacción por este derribo, le ha faltado reconocer la responsabilidad de su partido en este ejemplo del salvajismo urbanístico de otra época", lamentan.

Según Ecologistas en Acción "a esta buena notica deberían seguir otras que demuestren que las administraciones públicas con competencias en la disciplina urbanística -Ayuntamiento y Junta de Andalucía- están por la labor de hacer cumplir las leyes urbanísticas, esas que hasta ahora han obviado de forma irresponsable y, a veces, delictiva".

Finalmente, desde el colectivo anuncian que "vamos a hacer un seguimiento para comprobar si el derribo ha cumplido con el Proyecto Técnico de Demolición, en el que deben estar recogidos el destino de los residuos, los métodos, procedimientos y normas de seguridad, ya que hemos constatado que no se están aplicando. En el derribo sólo estaba el maquinista de la pala y varios chatarreros que transitan por medio del derribo sin medida alguna de seguridad. Estos hechos ya los hemos denunciados a los responsables de Urbanismo del Ayuntamiento y a la Policía Local", afirman.