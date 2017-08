Beardo: "PSOE e IU parecen dar por acabado el mandato municipal"

El portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Germán Beardo, ha hecho balance del pleno extraordinario celebrado en la mañana del viernes. Beardo recuerda que "hemos celebrado un Pleno en un día triste y por ello hemos expresado en nombre de toda la familia popular nuestra más enérgica condena a los atentados terroristas perpetrados en Barcelona, nuestro apoyo a las víctimas y sus familias y nuestra posición inequívoca con la libertad y la democracia."

Abordando ya los asuntos tratados en el pleno, argumenta Beardo que "De la Encina y el bipartito PSOE-IU se rinde y da por concluido su mandato municipal y se ponen en modo campaña electoral casi dos años antes de las elecciones municipales que se celebrarán en 2019. No se puede entender de otra manera cuando traen a pleno un pliego de autobuses sin consensuar con el resto de grupos municipales y utilizando a los sindicatos para condicionar el voto".

El PP cree que ha habido interés electoralista en la redacción del pliego

Para el portavoz popular "este pliego despreciaba a gran parte de zonas de El Puerto que quedaban desatendidas, incrementaba el déficit en 11 millones, no incluía mejoras como la digitalización de las marquesinas que ya se ven en otros municipios, no incrementa las líneas, sube el precio del billete ordinario y empeoraba la frecuencia de paradas de los autobuses empeorando el servicio. Por esto toda la oposición en bloque les ha votado no."

Añade el portavoz del PP que "si ya todo esto era suficiente para oponernos, encima los informes técnicos eran contrarios, manifestando el vicesecretario del Ayuntamiento que la redacción de los pliegos de condiciones es un trabajo de la función pública y no de los agentes sociales. Es muy grave que un alto directivo público ponga en evidencia lo que nosotros entendemos que por contentar a los representantes sindicales el resto de portuenses salgan perjudicados. Es irresponsable que PSOE e IU lleven a pleno una propuesta que es peor por incompleta de lo que proponían la Secretaría general y Personal. De la Encina y su bipartito están agotados y son incapaces de gestionar, sólo están dedicados ya a la campaña electoral y eso es mofarse de los portuenses que se lo harán pagar en las urnas", señala.

Germán Beardo recalca que "no sólo en el pliego de transportes, sino que la intencionalidad electoralista se ha visto también cuando hacen modificaciones de créditos para ir tirando y ya no tener que llevar el presupuesto 2017 a pleno, o bien para hacerse mociones instándose a ellos mismo a dotar partidas en presupuestos futuros. Algo ilógico y que jamás se había visto en este Ayuntamiento. En esto sí que son innovadores", concluye.