El Ayuntamiento requiere pasar la ITE a edificios con menos de 50 años

La Inspección Técnica de Edificios, que entró en vigor regulada a través de una ordenanza municipal en el año 2007, es una herramienta cuyo fin es comprobar el buen estado de las edificaciones que se levantan en el término municipal. La ordenanza estipula que tienen que pasar esta inspección los edificios incluidos en el catálogo de edificios protegidos del PGOU con niveles de protección integral, global y estructural, y los edificios con una antigüedad de más de 50 años.

Hasta ahí dicta la teoría, pero en la práctica el servicio municipal de Inspección Técnica de Edificios, dependiente del área municipal de Urbanismo, está remitiendo cartas a todos los propietarios, de momento del conjunto histórico, para informarles mediante una comunicación previa del inicio de un expediente de inspección.

El Ayuntamiento debería tener información de las fincas para no pasar la pelota al ciudadano

Muchas comunidades de propietarios del centro urbano, fincas que ni de lejos tienen esa antigüedad de 50 años que dicta la normativa, están recibiendo estas cartas para sorpresa de los propietarios, que en su mayoría pensaban que era el Ayuntamiento el que debía estar al tanto de la antigüedad de cada edificio, en función de la documentación que debe obrar en sus archivos.

Sin embargo esto no es así y el Ayuntamiento, en la mayoría de los casos, carece de la documentación necesaria que acredite la antigüedad de cada inmueble, dándose además la circunstancia de que no admiten como prueba la fecha que viene en el registro del Catastro.

La documentación que solicita el Ayuntamiento para no poner en marcha el expediente de inspección es algún documento municipal, bien la licencia de primera ocupación o bien la licencia de obras. El problema está viniendo, para muchos propietarios, cuando no tienen en su poder ninguno de esos dos documentos, la mayoría porque son viviendas adquiridas de segunda mano o cuyas promotoras y constructoras ya no existen. La ley ha ido avanzando en este sentido y desde finales de los 90 es obligatorio que los promotores depositen en el Ayuntamiento una copia de la licencia de obras y la de primera ocupación. No obstante, para las viviendas anteriores a esta fecha es complicado localizar en muchas ocasiones estos documentos. Hay que tener en cuenta que en el casco antiguo se construyeron en los años 80 y principios de los 90 muchas viviendas en solares que anteriormente ocupaban fincas antiguas, de manera que muchas de estas promociones fueron levantadas por pequeños promotores que en ocasiones lo hicieron de manera puntual.

El malestar entre muchos propietarios es patente, porque en caso de no poder demostrar con documentos la antigüedad de su finca, se ven instados a pasar la ITE incluso 20 ó 25 años antes de tiempo, con el consiguiente coste que ello supone y sin estar en realidad obligados por la ley.

La opción que se da al propietario es solicitar la búsqueda de esos documentos municipales en el archivo local, un servicio que además está colapsado.

Se han dado además algunos casos de propietarios que han tenido que pasar la ITE con edificios levantados hace apenas diez años, cuyos promotores construyeron las obras sin licencia sin que el Ayuntamiento tuviera constancia de ello hasta ahora.

La ordenanza municipal recoge también como método acreditativo de la antigüedad de una finca la estimación técnica en función de su tipología y características, pero incomprensiblemente no se admiten los datos que ofrece la Dirección General del Catastro, un dato que se usa constantemente como referencia en cualquier transacción de una vivienda.