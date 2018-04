AxSí critica que no se rebaje este año el precio del montaje de casetas

La formación Andalucía por Sí ha denunciado que el equipo de gobierno no vaya a cumplir este año con su compromiso de rebajar las tasas para el montaje de las casetas de la Feria de Primavera. Según señala el coordinador de la formación en un comunicado, el alcalde se comprometió a revisar esta ordenanza a la baja en mayo de 2017, pero los trabajos de revisión no se iniciaron hasta diciembre, por lo que no ha dado tiempo a aplicar esta rebaja para la Feria de este año. Antonio Jesús Ruiz culpa de esta situación a la "incapacidad y falta de compromiso" del equipo de gobierno, aunque reconoce que al menos sí se ha facilitado a los caseteros la posibilidad de contratar una potencia menor para el suministro eléctrico de las casetas.