Aprobado el convenio de los suelos de la Puntilla por amplia mayoría

Finalmente, hubo prácticamente unanimidad a la hora de aprobar con carácter inicial el punto de pleno relativo al convenio urbanístico sobre los terrenos de La Puntilla, propuesto por la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz (APBC). En dicho convenio, se recoge la ordenación, uso y cesiones al Ayuntamiento para dichos terrenos, situados en un lugar estratégico junto a la playa portuense más urbana.

El concejal de Urbanismo, Ángel Quintana, fue el encargado de presentar la propuesta, deseando previamente una pronta recuperación a Ildefonso Benítez, jefe de Servicio de Planeamiento, que se encuentra convaleciente de una operación en Cádiz y ha trabajado de forma muy activa en el convenio. En el salón de plenos hubo una notable ausencia de concejales (faltaban 4 del PP, 3 de Levantemos, 1 de C's y el concejal no adscrito), lo que llevó a la portavoz de C's, Silvia Gómez, a acusar al equipo de Gobierno de aprovecharse del "vacío de sillas" para llevar a la sesión determinados asuntos de gestión económica que fueron abordados al principio del Pleno.

Quintana: "Cambio de estrategia en el PP; del no por el no al sí porque yo lo voy a gobernar"

Ya en el asunto de los suelos de La Puntilla, el concejal calificó el convenio como "un paso histórico para la ciudad".

Por parte de la oposición, tanto el portavoz del PP, Germán Beardo, como la de C's se atribuyeron el haber intervenido como mediadores con el presidente de la APBC, José Luis Blanco, para desbloquear la negociación de dicho convenio.

El PP quiso aclarar además que daba su voto a favor "para, cuando gobernemos en 2019, habilitar en los terrenos un segundo hotel y espacios comerciales y de uso residencial, para que haya una zona de desarrollo de gran interés para la ciudad".

Por su parte, José Antonio Oliva, del grupo Levantemos, criticó que no se haya dado opción a la ciudadanía a participar en el diseño de este importante desarrollo urbanístico. El concejal Ángel Quintana y el primer teniente de alcalde, Antonio Fernández, replicaron a estos comentarios, rechazando que no se haya dado participación, aludiendo además a las numerosas reuniones mantenidas con la APBC y Puertos del Estado, con quienes "se ha negociado como iguales". Además, Quintana criticó "el cambio de estrategia del PP, que antes era el no por el no y ahora es el sí porque yo lo voy a gobernar".

Mientras, el alcalde extendía el agradecimiento a los técnicos que han participado en las reuniones con la APBC para consensuar el documento, valorando las cesiones de terrenos que se contemplan y el ahorro para las arcas públicas, ya que cuando esté aprobado el convenio de manera definitiva se dejarán de pagar los 100.000 euros que se abonan actualmente por el uso del suelo de la Ciudad Deportiva.

También, al principio de la sesión se procedió a la toma de razón de la renuncia presentada por la concejala María José Marín, del grupo Levantemos.