Aprobadas las prórrogas del servicio de autobuses y de playas y pinares

El equipo de Gobierno (PSOE e IU) consiguió ayer sacar adelante en el Pleno Ordinario las prórrogas de dos contratos de gran importancia para la ciudad: el de transporte colectivo urbano, es decir el de autobuses; y el de gestión de la limpieza, conservación y mantenimiento de playas y pinares. No fue por unanimidad, ya que en el caso de la prórroga del servicio de playas y pinares tan sólo contó con el voto a favor del concejal no adscrito Carlos Coronado, mientras el resto de la oposición optaba por abstenerse (PP, Levantemos y Ciudadanos). La oposición quiso mostrar una actitud colaboradora en los asuntos de gestión que es necesario aprobar para la prestación de servicios básicos para que la ciudad funcione y no se paralice.

No obstante, los partidos de la oposición se quedaron en la abstención, sin llegar a aprobar las mociones, tanto en la prórroga del contrato de servicio público a las empresa Recolte (playas y pinares), como a la UTE Daibus (autobuses), y en los puntos de pleno que recogían las modificaciones presupuestarias necesarias para pagar dichas prórrogas. El principal motivo por el que se abstuvieron fue por la "incapacidad" del equipo de Gobierno para aprobar un nuevo pliego para sacar a concurso de nuevo la adjudicación de dichos servicios. Tanto el nuevo pliego del servicio de autobuses urbanos, como el de mantenimiento y limpieza de playas y pinares se encuentra en fase de elaboración, algo que la oposición reprochó al equipo de Gobierno, al que tanto Ciudadanos, por medio de su portavoz Silvia Gómez, como Levantemos, con María José Marín, acusó de no sacar dichos pliegos "en tiempo y forma" y tener que recurrir a las prórrogas en tres grandes contratos (también en la recogida de basuras).

Levantemos añadió a estas críticas que no se haya acometido ningún cambio en el área de Medio Ambiente y ningún intento de municipalización del servicio de mantenimiento de playas y pinares. Silvia Gómez, consciente de la importancia que tiene para una ciudad turística como El Puerto la aprobación de la prórroga del contrato de limpieza de playas, garantizado por tres meses más (del 1 de mayo al 31 de julio), subrayó que se hubiera producido "un problema muy gordo" en caso de no haber prosperado las mociones, reivindicando el papel de una oposición que "no pone palitos en la rueda del equipo de Gobierno".

Mientras tanto, el PP, a través de su portavoz Germán Beardo, defendía los pliegos que se aprobaron por el gobierno popular en 2008, llegando incluso en tono de broma a mostrar impresos para afiliarse al PP como símbolo de un partido que sabe elaborar pliegos que perduran en el tiempo.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Ángel Mª González, señaló que las prórrogas en los contratos están dentro de la legalidad, y recordó que el billete de autobús tiene una tarifa de 50 céntimos.

La oposición contemporizó menos con el Gobierno local en el caso de la moción para aprobar una modificación de crédito para librar 120.000 euros del fondo de contingencia para el pago de una de las cuatro indemnizaciones impuestas por sentencia judicial a la empresa municipal Suvipuerto por vicios de construcción en tres de sus promociones. El equipo de Gobierno había negociado con los inquilinos afectados hacer un pago reducido a la mitad en la primera de las indemnizaciones, pero se encontró con el 'No' del PP y Ciudadanos, mientras Levantemos se abstenía, por lo que los 9 votos del PSOE e IU no bastaron para aprobar la moción. La oposición justificó su negativa en la necesidad de elaborar un plan de viabilidad para la empresa Suvipuerto, que solucione los problemas de liquidez de dicha sociedad, "que arrastra millones de euros de pérdidas".

Otras modificaciones del plan de ajuste necesarias para realizar actuaciones como la culminación del Peprichye o la dotación de fondos para poner en marcha un comedor social de Sol y Vida los fines de semana, pudieron salir adelante al no rechazarlas la oposición.