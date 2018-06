Amor por la moda contra viento y marea

Hace poco nos llegó una invitación. En ella ponía lo siguiente: Inauguración de la II Sherry Fashion Week. Fecha, hora y lugar: 31 de mayo - ¡casi verano!- en la terraza del Hotel Puerto Sherry a las 20:00 horas. Abre la pasarela Ágatha Ruiz de la Prada, seguida de varios modistos noveles, y pone el broche final la colección Las Reinas del Sur, de Francis Montesinos.

Sin duda alguna planazo donde los haya. ¿A quién no le gustaría estar por estas fechas en un lugar como este?. ¿A quién no le apetece disfrutar de una magnífica puesta de sol junto al mar mientras disfruta con los desfiles de dos grandes de la moda española? Efectivamente el paisaje ayer fue espectacular, algunos de los desfiles también lo fueron; pero lo único que no acompañó fue el viento tan desagradable que soplaba en la terraza. No obstante todo el mundo sabe que sarna con gusto no pica y, aunque hizo falta volver a sacar las chaquetas y los pañuelos, el público no faltó ayer a la primera jornada de esta pasarela donde se vieron propuestas destinadas a una mujer fuerte, alegre y arrebatadora.

También destacan desfiles de otras firmas como Spagnolo y Victorio &Luchino

La tarde comenzó a ritmo de Sólo se vive una vez, la famosa canción de Azúcar Moreno. Ágatha Ruiz de la Prada mostró algunos de sus ya más que conocidos modelos infantiles, para después continuar con prendas de adolescentes y mujer, donde destacaban los colores ácidos, el toque llamativo, las rayas y alguna que otra prenda de punto y traje de chaqueta. Todo muy Ágatha.

La tarde continuó con desfile de otras marcas que están comenzando, como BimBoom Casual -que mostró una colección atrevida y libre de complejos- y Carolina Original con su colección Vendaval en Primavera, dirigida a una mujer seductora y decidida. No obstante los que de verdad sí que enamoró fueron las transparencias, la feminidad, los volúmenes y las mangas de Onlycolorlife, junto con la artesanía y elegancia de In Vino Veritas, la primera colección de Pro Blue, donde los tonos beige y burdeos eran los protagonistas. Finalmente le tocó el turno a Francis Montesinos, quien lució sobre la pasarela, a golpe de música y espectáculo, las reinas de su colección primavera-verano 2018 con las que hace poco -concretamente casi un año- sorprendió en Cibeles.

Sea como sea, a pesar del tiempo y de la hora -el desfile de Montesinos comenzó alrededor de las 23:00 horas- allí no se movió nadie. Hasta el final se pudo ver varios rostros conocidos como la diseñadora portuense de moda flamenca Ángeles Verano, el sastre Salvador Egea, así como Luisa Reyes y Shaoran, los concursantes de Maestros de la costura.

Por ahora esto sólo ha sido el principio ya que, hasta el próximo domingo, está previsto que desfilen otras marcas como Spagnolo o Victorio&Luchino, quienes presentarán en exclusiva su colección. Aquí hay fiesta para rato. ¿Qué importa el frío o el viento? Al fin y al cabo, tal y como se escuchó en el desfile de Ágatha sólo se vive una vez.