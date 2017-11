Alertan del mal estado de un caballo al que su dueño no atiende desde hace meses

Vecinos del pago de Winthuyssen han alertado a la Policía Local de la presencia de un caballo al que su dueño no atiende correctamente desde hace alrededor de un año. El caballo se encontraba hasta hace escasas fechas en una parcela cercana a la Carretera del Casino y ante su desatención, eran los vecinos los que le daban de comer. No obstante, tras las denuncias presentadas, el dueño se ha llevado al caballo de la parcela y lo mantiene ahora en una nave cerca de la calle Valdés, de manera que las personas que hasta ahora le estaban alimentando ya no pueden hacerlo y temen por el estado del animal. La denuncia se va a presentar también ante el Seprona y ante la Policía Nacional, para que se compruebe el estado del caballo, cuyo deterioro físico es evidente según estas personas.